Huis oud-leider van Sinn Féin bestookt met zwaar vuurwerk

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het huis van Gerry Adams, de oud-leider van de Ierse nationalistische partij Sinn Féin, bestookt met explosieven. Vrijwel tegelijkertijd werd ook het huis van ander prominent lid van de partij bestookt met vuurwerk. Niemand raakte gewond, wel raakte de auto van Adams beschadigd.

Er is nog niemand aangehouden in verband met de incidenten. Volgens de Britse politie zijn op twee plekken resten van “grote, industriële of commerciële vuurwerkachtige apparaten” aangetroffen. De explosieven hadden volgens de politie “serieuze schade en letsel” kunnen veroorzaken.

Volgens een woordvoerder van Sinn Féin speelden Adams kleinkinderen kort voor het incident op de oprit voor zijn huis. Bij de BBC riep de politicus de daders op “het lef te tonen” om hem te ontmoeten en hun acties uit te leggen.

Rol in vredesproces

Het is de laatste dagen onrustig in Londonderry, waar Adams woont. Bij een illegale optocht van de partij van Adams gooiden relschoppers molotov-cocktails naar politieagenten, zes demonstranten werden opgepakt.

Eerder dit jaar stapte Adams op als leider van Sinn Féin. Hij voerde vurig actie voor het republicanisme en een verenigd Ierland. Ook speelde hij een cruciale rol in het vredesproces dat in 1998 leidde tot het Goede Vrijdagakkoord. Hiermee kwam een einde aan het geweld in Ierland dat meer dan drieduizend mensen het leven kostte.