‘FNV-leden ontevreden over cao-akkoord streekvervoer’

Het recent gesloten akkoord voor een nieuwe cao Streekvervoer is “ver beneden peil”. Dat schrijven 45 kaderleden van de vakbond in een brief aan het hoofdbestuur, die in handen is van Trouw. De chauffeurs en machinisten zeggen “negen dagen te hebben gestaakt voor noppes”.

De FNV-leden zijn volgens de krant vooral ontevreden over de afspraken die gemaakt zijn over werkdruk. Om die te verlagen, eiste de vakbond een extra betaalde (plas)pauze van vijf minuten per 2,5 uur. Ze hebben nu twee keer een kwartier pauze per dienst van acht uur. Met de werkgevers is afgesproken dat chauffeurs en machinisten niet langer dan maximaal drie uur achter elkaar mogen rijden zonder ‘onderbreking’.

De chauffeurs schrijven dat ze daar niets aan hebben. “Dertig seconden kan ook een onderbreking zijn. Daar gaan we nooit uitkomen.”

Stakingen

Voor begin juli een akkoord werd bereikt, onderhandelden vakbonden FNV en CNV maandenlang over nieuwe afspraken met vijf vervoersbedrijven.

Volgens de vervoersbedrijven, verenigd in de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), zou het vastleggen van de pauzes in de cao “onhaalbaar en onbetaalbaar” zijn en leiden tot een kostenstijging van 5 procent. In november 2017 werden de onderhandelingen afgebroken, daarna kondigden de vakbonden stakingen aan.

De eerste landelijke staking in het streekvervoer was op 4 januari, daarna volgden tussen eind april en eind juni nog meer landelijke stakingen en ook enkele regionale stakingen.

Naast verlichting van de werkdruk, eiste FNV een loonsverhoging van 3,5 procent en CNV 3 procent in het eerste jaar bij een cao met twee jaar looptijd. In het cao-akkoord was onder meer een stapsgewijze loonsverhoging van gemiddeld 3 procent vastgelegd, en een eenmalige uitkering van 650 euro.

