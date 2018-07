Eerste schoongepoetste zwanen zwemmen de natuur weer in

De eerste 41 zwanen die zijn schoongemaakt na het olielek in de Rotterdamse haven, zwemmen inmiddels weer in de vrije natuur. Zaterdag zijn de vogels losgelaten bij Oude Tonge (Zuid-Holland), meldt Rijkswaterstaat.

Er zitten nu nog ruim 460 zwanen in een opvanglocatie in Hoek van Holland. Vrijwilligers hebben het grootste deel van deze dieren al gepoetst. 125 zwanen wachten nog op hun beurt. Eenmaal ontdaan van olie, moeten alle zwanen nog een tijdje in speciale bassins blijven. Ze kunnen dan zelf hun natuurlijke beschermende vetlaag herstellen, die hun verenkleed waterdicht maakt.

En zo wandelen (eh struikelen..) de eerste 41 schone knobbelzwanen hun vrijheid weer tegemoet. Wat een prachtig moment. pic.twitter.com/GVIACbNYn9 — Vogelklas KarelSchot (@vogelklas) 14 juli 2018

Lees ook: Steeds maar wachten om de zwanen te helpen. ‘Ik word gek’

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) is “blij dat de eerste zwanen nu weer uitvliegen”. “Heel veel mensen hebben met hart en ziel gewerkt om de zwanen op te vangen en te verzorgen. Diepe buiging voor de vrijwilligers en specialisten.”

Het Rotterdamse Havenbedrijf heeft inmiddels alle olie weggehaald uit de Derde Petroleumhaven, waar de tanker Bow Jubal op 23 juni lek raakte door een botsing tegen een steiger. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog wel een paar maanden duren voor ook alle vervuilde kades en oevers in het Botlekgebied schoon zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren.

Grootste gevaar geweken

Het grootste gevaar voor de zwanen en andere watervogels in het gebied is in elk geval geweken. De opvang krijgt dagelijks nog gemiddeld vier zwanen binnen. In het gebied waar het olielek plaatsvond, zwemmen verder alleen licht vervuilde vogels rond. Die “lopen geen gevaar” en worden met rust gelaten om ze geen stress te bezorgen, aldus Rijkswaterstaat. Ecologen blijven het gebied de komende maanden nog in de gaten houden. Een formulier op de site van Rijkswaterstaat waar mensen besmeurde zwanen kunnen melden, blijft ook open.

Lees ook: Zuid-Holland wil zwanenjacht toestaan met priem, hond en havik

De zwanen die nu weer terug zijn in het wild, zijn expres niet vrijgelaten in hun oorspronkelijke leefomgeving. Rijkswaterstaat heeft samen met deskundigen en Staatsbosbeheer voor Oude Tonge gekozen, omdat die plek geschikter is voor de dieren dan de Botlek. De waterkwaliteit is er beter, er is genoeg voedsel en er varen niet te veel schepen in de buurt. De meeste vrijgelaten zwanen zullen zich waarschijnlijk aansluiten bij soortgenoten die al in de buurt leven.