Dylan Groenewegen opnieuw de snelste sprinter in de Tour

Dylan Groenewegen heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlandse renner van Lotto-Jumbo troefde, net als vrijdag, de concurrentie in een massasprint met ogenschijnlijk gemak af. Achter Groenewegen werd de Duitser André Greipel (Lotto Soudal) tweede, voor de Colombiaan Fernando Gaviria (Quick-Step) en de Slowaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Groenewegen is na Joop Zoetemelk (1976) en Jan Raas (1978) de derde Nederlander die twee Tour-etappes op rij wint.

Doe de Tourquiz: Hoeveel weet jij van de Tour de France?

Klassementsleider blijft Greg Van Avermaet (BMC), de Belg fietst zondag voor de zesde dag op rij in de gele trui. Dan Martin (UAE), donderdag nog etappewinnaar, liep ruim een minuut achterstand op door een valpartij in de laatste twintig kilometer.

De achtste etappe telde volgens het routeboek 181 kilometer en ging van Dreux, waar 170 renners aan de start stonden, naar Amiens.

Op Quatorze Juillet, de Franse feestdag, was het een Nederlander die de eerste aanval plaatste. Laurens ten Dam (Sunweb) ontsnapte na iets meer dan twintig kilometer uit het peloton en kreeg gezelschap van een landgenoot, Marco Minnaard (Wanty), en de Fransman Fabien Grellier (Direct Energie).

Vlakke etappe

Na de enige heuvel van de dag, een klim van de vierde categorie waar Minnaard als eerste bovenkwam, hield Ten Dam de ontsnapping voor gezien. Om krachten te sparen; als helper van zijn kopman Tom Dumoulin wacht hem deze Tour nog voldoende werk.

De voorsprong bedroeg op dat moment ruim zes minuten, maar die liep daarna – zoals gebruikelijk in een vlakke etappe – seconde voor seconde terug. En met minder dan tien kilometer te gaan was ook de vlucht van eerst Minnaard en daarna Grellier voorbij.

Onderweg kwamen het voetbal en wielrennen nog even samen in Vernon, het geboortedorp van Ousmane Dembélé. De 21-jarige aanvaller staat zondag met Frankrijk in de WK-finale tegen Kroatië.

Zondag is ook de negende etappe, waarin het peloton over vijftien zware kasseistroken wordt gestuurd op weg naar finishplaats Roubaix. Maandag staat de eerste rustdag van deze Tour gepland.

Lees ook de vooruitblik op de negende etappe zondag: Team Sky en het slagveld op kasseien