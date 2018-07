Djokovic verslaat Nadal in vijf sets op Wimbledon

Novak Djokovic heeft Rafael Nadal zaterdag verslagen in de halve finale van Wimbledon. In vijf spannende sets wist de Serviër zijn rivaal te verslaan (6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6 en 10-8). Djokovic gaat door naar de finale, waar hij het opneemt tegen de Zuid-Afrikaanse Kevin Anderson.

Nadal en Djokovic begonnen zaterdagmiddag aan het vervolg van de wedstrijd, bij een stand van 2-1 in sets in het voordeel van Djokovic. De vierde set ging na bijna een uur spelen naar Nadal. In de vijfde set steeg de spanning en gingen de mannen nog beter spelen. Beiden creëerden breekkansen in de beslissende fase (Djokovic op 4-3 en Nadal op 4-4 en 7-7).

De tennissers konden vrijdagavond pas rond 20.00 uur aan hun partij beginnen, doordat de andere halve finale tussen Isner en Anderson maar liefst 6,5 uur duurde. Daarna konden Nadal en Djokovic tot uiterlijk 23.00 uur (middernacht Nederlandse tijd) spelen, omdat wedstrijden op Wimbledon niet langer mogen duren. De afspraak is dat dan de lichten uit gaan.

Tiebreak

De Zuid-Afrikaan Anderson won de eerste halve finale uiteindelijk in vijf sets van de Amerikaan Isner, met 26-24 in de laatste set. Drie van de eerste vier sets eindigden in een tiebreak.

Bij de grote toernooien moet de laatste set met twee games verschil gewonnen worden, maar de tennissers stelden vrijdagavond na afloop van de marathonpartij dat het beter is ook dan op een bepaald moment toch een tiebreak te spelen. “Ik hoop echt dat dit een teken is dat de opzet bij de grandslamtoernooien moet worden aangepast”, zei Anderson. Ze kregen daarin bijval van onder meer de tenniscoryfeeën Mats Wilander en John McEnroe.

Later op zaterdag speelt Serena Williams tegen Angelique Kerber in de vrouwenfinale van het toernooi.