Deze kaartjes laten zien welke wereldstad het kronkeligst is

Het is nogal een verschil, rondlopen door Manhattan of flaneren door Rome. Op de ene wandeling zie je vooral staal en beton, op de andere straten vol eeuwenoude monumenten. Maar niet alleen de bezienswaardigheden zijn anders: in de Italiaanse hoofdstad loop je veel meer kans hopeloos verdwaald te raken.

De reden ligt voor de hand. New York heeft de vorm van een strak rooster van elkaar kruisende streets en avenues, terwijl Rome een labyrint is van straatjes, steegjes, pleintjes en paadjes. En niet zo maar een labyrint: het zou kunnen dat Rome een van de kronkeligste metropolen ter wereld is. Dat blijkt tenminste uit dit interessante project van de Amerikaanse wetenschapper Geoff Boeing.

Boeing, die aan de universiteit van Berkeley in de VS onderzoek doet naar ruimtelijke ordening, maakte een verzameling graphics waarop je in één oogopslag kunt zien hoe overzichtelijk of rommelig het stratenplan is van een hele reeks wereldsteden.

Kompaskaartje

Met wat handig codeerwerk wist Boeing de plattegrond van iedere stad te vertalen naar een simpel kompaskaartje. Hoe kronkeliger de stad, hoe meer windrichtingen er op het kompas zijn ingevuld. Bij Amerikaanse steden met een simpel stratenrooster heeft het kompas juist de vorm van een kruis: er zijn noord-zuidstraten en oost-weststraten, meer niet.

De plattegrond van Boston. Een kronkelige stad, zoals ook te zien is aan het kompaskaartje rechts onderin. Graphic Geoff Boeing

Eerst paste Boeing zijn truc toe op 25 Amerikaanse steden. Later voegde hij daar 25 steden in de hele wereld aan toe. Rome lijkt het meest verwarrend, maar is zeker niet de enige stad waar Google Maps een must is. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Parijs, Moskou en Seoul. Barcelona, München en Teheran zijn dan weer veel overzichtelijker - net als Manhattan dus.

En Amsterdam, Rotterdam en Den Haag? Helaas, die zijn in Boeings overzicht niet te vinden. Maar daar heeft Facebook-gebruiker Bart Kappenburg wat aan gedaan: