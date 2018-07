België wint troostfinale WK van Engeland (2-0)

België heeft met 2-0 gewonnen van Engeland in de troostfinale van het wereldkampioenschap voetbal. Al in de vierde minuut viel het eerste doelpunt, dat Thomas Meunier maakte na een voorzet van Nacer Chadli. In de 81e minuut scoorde Eden Hazard, waarna een overwinning van Engeland onmogelijk bleek.

België was gedurende de gehele wedstrijd sterker dan Engeland, hoewel de Britten zich in de tweede helft leken te herpakken. Eric Dier kwam dicht bij een doelpunt toen Jesse Lingard een bal aangaf in de 73e minuut, maar hij kopte net naast.

Met de overwinning op Engeland is België derde geworden in het WK. De Rode Duivels haalden in 1986 voor het laatst de halve finale, toen verloren de Belgen van Argentinië. Dinsdag verloor België een plek in de finale toen ze werden verslagen door Frankrijk.

Zondag zal de finale van het WK gespeeld worden in Moskou. Frankrijk en Kroatië nemen het tegen elkaar op in het Loezjniki stadion.