Baby’s, trompetten en woordgrapjes: het protest tegen Trump in beeld

Britten zijn niet alleen goed in het oplaten van grote, vliegende baby’s. Tijdens de massale protesten tegen de Amerikaanse president Trump in Londen lieten duizenden Britten zich van hun creatiefste kant zien. Het volk dat erom bekendstaat altijd beleefd te zijn, knutselde beledigende protestborden, vaandels en vlaggen in elkaar. Een selectie van de creatiefste demonstranten.

In geen enkel ander land zou dit bord als een belediging worden gezien, maar in het Verenigd Koninkrijk weet je dat je het verpest hebt als je manier van theedrinken erbij gehaald wordt. Deze demonstrant maakte een bord met een foto van een kop thee, helemaal wit van de melk - écht iets wat alleen watjes zouden drinken. En, zoals een Twitteraar stelde in reactie op het bord, “hij doet vast ook nog éérst de melk erin”.

Een kopje thee is natuurlijk niets zonder een koekje. Deze demonstrant roept de koningin op president Trump niet de lekkere koekjes aan te bieden. “Het meest Britse ding dat ik ooit heb gezien”, klinkt het op Twitter.

Verschillende demonstranten voelden zich zo geroepen te protesteren dat ze hun agenda helemaal leegmaakten. De een verkocht haar kaartjes voor Wimbledon, de ander heeft het voor elkaar gekregen zich los te rukken van zijn xbox.

Deze creatieveling kiest voor een directere aanpak. Het bord is gevuld met beledigingen, scheldwoorden en beschuldigingen. Het zijn er zoveel dat je bijna voorbij gaat aan het beeld van Trump met zijn broek op zijn enkels, staand in een plas urine op de Union Flag. In zijn hand een poesje, die hij heeft vast gegrepen - een subtiele verwijzing naar de uitspraken die Trump deed voor zijn aantreden als president.

Deze demonstranten zijn een stuk minder subtiel in hun verwijzing naar Trumps grab them by the pussy-uitspraak. Op een enorm bord printten zij een foto van de koningin van het Verenigd Koninkrijk met een groot kruis over haar kruis. “Niet om te grijpen, Donald!”

Deze mannen hadden alleen twee witte borden en een pot zwarte verf nodig. De ene man laat op een redelijk beleefde manier zien dat hij president Obama toch wel wat leuker vond. De andere grapt dat Trumps handen te klein zijn om zijn gedroomde muur met Mexico te kunnen bouwen.

Een restaurantuitbater wil ook een steentje bijdragen aan het protest tegen de Amerikaanse president. Demonstranten kunnen gratis zakjes met ingewanden van vissen ophalen om naar de president te gooien. Graag gedaan, leest het bord.

De Britten hebben niet alleen de knutseldoos erbij gepakt, ook gingen tientallen de straat op met trompetten. Zonder al te veel maat te houden toeterden zij als protest, met het mantra Trumpets against Trump. Tip: zet je geluid niet al te hard bij het afspelen van deze video.

Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk werd Trump dit weekend belachelijk gemaakt. Het satirische, Duitse televisieprogramma heute-show heeft de president in verschillende foto’s van het bezoek vervangen door de oranje ballon die in de stad zweefde.