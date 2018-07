VS klagen twaalf Russische inlichtingenofficeren aan voor verkiezingshacks

Het Amerikaanse openbaar ministerie heeft vrijdagavond twaalf Russische inlichtingenofficiers aangeklaagd voor het hacken van computers van Democraten in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Dat maakte onderminister van Justitie Rod Rosenstein vrijdagavond bekend op een persconferentie.

De aanklacht is onderdeel van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische beïnvloeding van de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de aanklacht hackten de Russen computernetwerken van de Democratische partij (DNC) en het campagneteam van Hillary Clinton.

Russische inlichtingendienst

De verdachten werkte op twee afdelingen van de Russische inlichtingendienst GRU. Ze stalen gevoelige informatie van de gehackte computernetwerken en verspreiden die vervolgens via twee valse personages. In een toelichting op de aanklacht schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie:

“Deze GRU-officieren hebben zich in hun officiële capaciteit hardnekkig ingespannen om de computernetwerken van het Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC), het Democratic National Committee (DNC) en de presidentiële campagne van Hillary Clinton te hacken. Ze hebben die informatie op internet vrijgegeven onder namen ‘DCLeaks’, ‘Guccifer 2.0’ en via een andere entiteit.”

DCLeaks, deed zich voor als een groep “Amerikaanse hacktivisten”. Het andere personage, Guccifer 2.0, pretendeerde een alleen-opererende Roemeen te zijn. Volgens de aanklacht zat de Russische inlichtingendienst achter beide personages. De ware identiteit achter de pseudoniemen werd verhuld door wereldwijde computernetwerken, aangeschaft met cryptovaluta.

Een “hooggeplaatste lid” van het campagneteam van Trump had volgens de aanklacht regelmatig contact met deze Guccifer 2.0. Volgens Rosenstein zijn er geen Amerikanen betrokken bij de aanklacht. De Russen maakten ook informatie over 500.000 stemgerechtigden buit, door een verkiezingsbureau in een ongenoemde staat te hacken. Volgens Rosenstein is er geen bewijs dat de misdrijven de uitkomst van de presidentiële verkiezingen van 2016 beïnvloed hebben.

Heksenjacht

De aanklacht volgt nadat Trump eerder op de dag het onderzoek van Mueller een “heksenjacht” had genoemd. Het publiceren van de aanklacht is volgens Rosenstein toevallig. Hij heeft de president “eerder deze week” op de hoogte heeft gesteld van de details van de aanklacht. Trump ontmoet maandag de Russische president Poetin in Helsinki.

In Muellers onderzoek werden eerder dertien medewerkers van de Sint-Petersburgse trollenfabriek IRA aangeklaagd. Ook zijn Trumps ex-campagneleider Paul Manafort en voormalige nationaalveiligheidsadviseur Michael Flynn aangeklaagd in het onderzoek.

