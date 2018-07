VN-Veiligheidsraad stelt wapenembargo in tegen Zuid-Soedan

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag een wapenembargo ingesteld tegen Zuid-Soedan. De door de Verenigde Staten opgestelde resolutie kreeg het minimum aantal van negen stemmen. Vijf landen waaronder Rusland en China onthielden zich van stemming, meldt persbureau Reuters.

In Zuid-Soedan woedt al meer dan vijfenhalf jaar een burgeroorlog, waarbij tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Meer dan 1,8 miljoen inwoners zijn door het geweld ontheemd geraakt.

Voorafgaand de stemming zei de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley dat “de inwoners van Zuid-Soedan onvoorstelbaar hebben geleden onder onuitsprekelijke gruweldaden. De leiders hebben gefaald.”

‘Ondermijning vredesproces’

Al eerder probeerde de VS een verbod op het leveren van wapens aan Zuid-Soedan af te dwingen, maar in december 2016 kreeg de resolutie binnen de VN-Veiligheidsraad te weinig stemmen voor een verbod. De Amerikanen voerden de druk begin dit jaar verder op door een wapenembargo in te stellen en andere landen op te roepen hetzelfde te doen.

De Ethiopische VN-ambassadeur Tekeda Alemu waarschuwde de raad dat een verbod het vredesproces in het land kan ondermijnen. De Chinese ambassadeur Ma Zhaoxu zei dat de VN-Veiligheidsraad moet luisteren naar Afrikaanse leiders.

In de afgelopen maanden voeren de politieke rivalen Riek Machar en president Silva Kirr weer vredesbesprekingen. Na bemiddeling van Oeganda en Soedan is rebellenleider Marchar herbenoemd als vicepresident. Over de verdeling van de macht moet in de komende weken nog verder onderhandeld worden. Een soortgelijke overeenkomst in 2015 faalde, waarna de burgeroorlog weer oplaaide.

Na de onafhankelijkheid in 2011 raakten Machar en Kirr met elkaar in onmin, waarna hun politieke strijd ontaardde in een stammenstrijd tussen de regeringsgezinde Dinka’s, de grootste etnische groep in het land, en de Nuer-stammen die trouw zijn aan Machar. Ondanks de tientallen miljarden dollars aan hulpgelden leeft het gros van de ongeveer 10 miljoen inwoners in Zuid-Soedan in bittere armoede.