Video van wankele Juncker dwingt ‘Brussel’ tot reactie

Als Jean-Claude Juncker tijdens de NAVO-top in Brussel woensdagavond een stap zet richting het podium deinst hij terug en moet hij door een beveiligingsbeambte de trap op worden geholpen. Op het podium aangekomen staat de voorzitter van de Europese Commissie zo te wankelen dat de presidenten Niinistö van Finland en Porosjenko van Oekraïne besluiten hem te ondersteunen. Hij wordt de trap ook weer afgeholpen, op de achtergrond gepasseerd door het soeverein kijkende echtpaar-Trump van de VS. Vervolgens komt premier Rutte aanlopen. Die steekt zijn hand uit, maar wordt getrakteerd op Junckers gebruikelijke zoenen en omhelzingen. De Commissievoorzitter schuifelt daarna wat vooruit, wordt per ongeluk uit balans gebracht door Porosjenko en vanaf dat moment besluiten Rutte en premier Costa van Portugal hem aan het handje mee te nemen.

Op sociale media ging het filmpje de voorbije dagen eindeloos rond met de gebruikelijke commentaren dat Juncker weer eens dronken was. Het is een publiek geheim dat de Luxemburger wel van een glaasje houdt. Enkele jaren geleden werd dit bevestigd door toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem die hem op televisie „een verstokte roker, en drinker” noemde.

Zenuwpijn in de rug

Toch was het gedrag van Juncker tijdens de NAVO-top volgens zijn woordvoerder vrijdag niet te wijten aan de drank. Op donderdag wilde de Europese Commissie nog niet reageren op de beelden. „Het is niet aan ons zijn gezondheidstoestand in het openbaar te bespreken”, zei een woordvoerder. Op vrijdag namen de online grappen en sneren zulke vormen aan dat toch besloten werd tekst en uitleg te geven. Juncker zou een aanval van ischias te verduren hebben gekregen die vergezeld ging met krampen. Ischias is een vorm van zenuwpijn in de rug die kan uitstralen naar het been. Dat Juncker met rugklachten kampt, was al langer bekend. Ook zou hij aan nierstenen lijden.

De Duitse regering voelde zich vrijdag genoodzaakt een „zeer hoog niveau van vertrouwen” in de Commissievoorzitter uit te spreken. Juncker zal blijven werken „zoals hij heeft gedaan sinds het begin van zijn publieke carrière”, aldus zijn woordvoerder vrijdag.

Bekijk hier de video van een wankele Juncker: