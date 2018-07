‘Vermoedelijke vluchtauto schietpartij Amsterdam uitgebrand teruggevonden’

In de nacht van donderdag op vrijdag is een wit bestelbusje uitgebrand in Amsterdam-Zuid. Dat bevestigt de brandweer na berichtgeving van de regionale zender AT5. Vermoedelijk gaat het om de vluchtauto die gebruikt is bij de schietpartij in Amsterdam donderdagavond, waarbij drie mannen gewond raakten. Een politiewoordvoerder kon dat vrijdagochtend niet direct bevestigen.

De brandweer kreeg rond 01.15 uur een melding dat de auto op de Stadionkade in brand stond. Het gaat om een witte Volkswagen Caddy. Volgens AT5 is het voertuig waarschijnlijk in brand gestoken, maar een woordvoerder van de brandweer kan de oorzaak van de autobrand niet bevestigen. Nadat het busje was geblust deed de politie sporenonderzoek, onder meer met een speurhond. De auto is uiteindelijk weggesleept.

Koffiezaak

Een nog onbekende schutter opende donderdagavond het vuur op een groepje mannen in de koffiezaak Today, in de Dusartstraat in De Pijp. Ooggetuigen zeiden tegen AT5 en Het Parool dat de daders in een Volkswagen Caddy kwamen aanrijden. Een man met een helm zou zijn uitgestapt en het vuur hebben geopend op de klanten binnen.

Waarschijnlijk gaat het om een liquidatiepoging. Een van de drie slachtoffers raakte zwaargewond. Bronnen in het criminele milieu zeggen tegen Het Parool dat het gaat om een Pakistaanse Amsterdammer die ‘Saqib’ wordt genoemd. Hij werd meerdere keren in het bovenlichaam geraakt. De andere twee slachtoffers raakten lichtgewond.