Verhoogde concentraties schadelijke stoffen in omgeving Chemours

In de omgeving van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zijn sterk verhoogde concentraties van de schadelijke stoffen PFOA en GenX gemeten in de bodem, sloten, en het opgevangen regenwater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht daarover ingelicht.

Het gaat om twee sloten in Papendrecht, waar een verhoogde waarde van PFOA is aangetroffen. In een sloot in Sliedrecht werden verhoogde concentraties van zowel PFOA als GenX gevonden, en in regenwater in dezelfde gemeente vond het RIVM GenX. Uit voorzorg wordt geadviseerd het sloot- en regenwater niet meer te gebruiken voor moestuinen of om er vee uit te laten drinken.

Eten uit de moestuin kan wel volgens de RIVM. Voor mensen die binnen een straal van 1 kilometer van de fabriek wonen, geldt het advies om dit “met mate” te doen. De betreffende moestuineigenaren zijn donderdagmiddag op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. De exacte locaties waar de verhoogde concentraties zijn gemeten zijn evenmin bekend.

Chemours eerder in opspraak

Chemiebedrijf Chemours, vroeger DuPont geheten, kwam in opspraak toen duidelijk werd dat omwonenden jarenlang bloot werden gesteld aan een hoge dosis van perfluoroctaanzuur (PFOA). Bij omwonenden en werknemers werden te hoge concentraties van de stof in het bloed aangetroffen. Het RIVM concludeerde dat die stof “schadelijk is voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend” is.

Lees meer over GenX: ‘Deze stof is net zo schadelijk als de vorige’

Chemours produceert geen PFOA meer, naar eigen zeggen al niet meer sinds 2012, maar werkt nog wel met GenX. Met GenX worden onder meer antiaanbaklagen en hittebestendige coatings voor pannen gemaakt. Donderdag werd bekend dat het chemiebedrijf de lozing van het water waarin GenX zit, verminderd heeft met 85 procent. Dat is het gevolg van het gebruik van een filterinstallatie met koolstofbedden die sinds juli 2017 ingezet wordt.