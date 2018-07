Trump vernietigend over Brexit-plannen van premier May

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vernietigend uitgelaten over de afspraken omtrent de Brexit. Hij deed zijn uitspraken in een interview met The Sun, een Britse tabloid en de meestgelezen krant van het Verenigd Koninkrijk. Trump zei onder meer dat de Britse premier Theresa May de Brexit heeft “verpest”, ook dreigde hij dat een “belangrijk handelsverdrag” tussen de VS en het VK mogelijk van de baan is.

Trump zei tegen de tabloid dat hij May adviezen heeft gegeven over hoe zij de Brexit moest uitvoeren, maar dat zij deze in de wind heeft geslagen. De president vindt dat May “de andere kant” op is gegaan en noemt de resultaten “erg onfortuinlijk”. Hij waarschuwt dat de plannen negatieve invloed zullen hebben op de handelsbanden met de VS.

Volgens de huidige Brexit-blauwdruk wil het VK na uittreding van de EU vrije handel in goederen en landbouwproducten met de Europese lidstaten. Volgens Trump zet May hiermee een handelsakkoord op het spel.

“Als het huidige plan doorgaat, krijgen wij te maken met de Europese Unie en niet met het Verenigd Koninkrijk. We hebben al genoeg moeite met de EU omdat ze de VS niet eerlijk behandelen als het gaat om handel. Als het plan zo doorgaat betekent dat waarschijnlijk het einde van een belangrijke handelsrelatie met de Verenigde Staten.”

Kritiek op Khan, lovend over Johnson

In het interview met The Sun neemt Trump ook de ruimte om andere Britse politici te bekritiseren. Hij zegt dat Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, zijn werk “verschrikkelijk slecht” doet, vooral op het gebied van terrorisme en criminaliteit. Ook voelt de president zich niet welkom in de stad. “Het kan dat Khan de huidige president niet mag, maar ik representeer wel de Verenigde Staten.” Khan noemde Trumps uitspraken in The Sun vrijdag “absurd”.

Khan en Trump hebben sinds Trumps aantreden als president al meerdere confrontaties gehad. De president noemde de burgemeester eerder “triest” en “slecht geïnformeerd”, nadat Khan na de aanslag op de London Bridge in 2017 zei dat Londenaren niet bezorgd hoefden te zijn.

Een andere politicus wordt juist geprezen. Trump sprak zich lovend uit over de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson. Hij stapte eerder deze week op uit onvrede met de Brexit-plannen. Volgens Trump is Johnson “heel getalenteerd”, ook hoopt hij dat hij terug zal keren in de politiek. “Ik denk dat Johnson een fantastische vertegenwoordiger is. Hij zou een geweldige premier zijn.”

Werkbezoek in Londen

Donald Trump is deze week in Londen voor een werkbezoek aan premier May. Zijn bezoek wordt gekenmerkt door grootschalige protesten in de stad, vijftigduizend demonstranten hebben gezegd Trump te willen uitjouwen.

Vrijdag zal Trump lunchen en vergaderen met May, waarna een persconferentie wordt verwacht. Ook zal hij koningin Elizabeth ontmoeten in haar residentie Windsor Castle. Zaterdag zal de president Schotland bezoeken om te golfen en zondag verlaat hij het koninkrijk weer.