Trump torpedeert May’s Brexitkoers

Donald Trump had amper het luxe banket met Theresa May en zakenlieden op Blenheim Palace verlaten en hing nog in zijn helikopter, de Marine One, boven Noord-Londen toen The Sun een exclusief interview publiceerde. Trump haalt in de krant snoeihard uit naar de Brexitkoers van May en mengt zich zonder terughoudendheid in de binnenlandse aangelegenheden van een bondgenoot.

Trump zegt dat de Amerikanen geen handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk sluiten, als May haar plannen voor een zachtere Brexit doorzet. „Als zij zo’n overeenkomst sluit, doen wij eigenlijk zaken met de EU in plaats van met de Britten. Dat zou een deal waarschijnlijk killen”, aldus Trump in The Sun. Als May vasthoudt aan haar plannen om na de Brexit vrije handel voor goederen en landbouwproducten met de EU te regelen, „maakt zij een einde aan een belangrijke handelsrelatie met de Verenigde Staten”, waarschuwt Trump. Na de EU zijn de Verenigde Staten de grootste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk.

Luister hier fragmenten uit het interview van The Sun met Trump terug:



Voorstanders van een harde Brexit bij de Conservatieven, de partij van May, zien een Brits-Amerikaanse handelsovereenkomst als een van de grootste voordelen van de Brexit. Zij geloven dat verregaande liberalisering en marktwerking in beschermde onderdelen van de economie, zoals de Britse gezondheidszorg, goed is voor bedrijvigheid en welvaart. Critici menen dat een Amerikaans handelsakkoord minder oplevert dan nauwe banden met de EU, de grootste handelspartner van de Britten.

Een ander affront voor premier May is Trumps uitgesproken steun voor Boris Johnson – het kopstuk van de Brexiteers die deze week na veel drama ontslag nam als minister van Buitenlandse Zaken uit onvrede met de koers van May. „Hij zou ooit een fantastische premier zijn”, aldus Trump. De uitspraken van Trump zullen vanaf de rechterflank van haar partij de druk op May opvoeren.

Lees meer over het bezoek van Trump aan het VK: Trump zorgt voor nodige ongemak bij Britse gastvrouw

Britse journalisten melden dat Trump is bijgepraat over de gang van zaken door Nigel Farage, de oud-leider van UKIP. Verder zou Iain Duncan-Smith, een oud-partijleider van de Tories en Brexiteer, invloed hebben uitgeoefend op John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Trump. Vorige week werd bekend dat de Britse Kiescommissie op het punt staat een boete op te leggen aan een van de belangrijke Britse campagnegroepen die in aanloop naar het referendum voor de Brexit waren. Zij handelden in strijd met de regels voor de financiering van politieke campagnes, met hulp van een van de adviesbureaus, opgezet door Steve Bannon en Robert Mercer, (oud-)vertrouwelingen van Trump in de VS. Zo wordt het steeds duidelijker dat ook de krachten achter Trump invloed uitoefenden op de Britse stem om uit de EU te stappen.

Vandaag ontmoeten May en Trump elkaar meerdere malen. Ze hebben een gesprek, lunchen samen en bezoeken een Brits-Amerikaanse militaire oefening op de militaire academie Sandhurst. Vrijdagavond, na een bezoek aan koningin Elizabeth, reist Trump af naar zijn golfresort in Schotland. Zondag vertrekt hij naar Finland voor zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Eerder zei Trump dat dat gesprek wellicht het makkelijkste onderdeel is van zijn buitenlandse reis, na de ruziesfeer op de NAVO-top in Brussel en zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, een land waar volgens Trump „politieke verwarring” heerst.