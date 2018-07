Trump: hoe de Brexit ook gaat, ik steun May

De Amerikaanse president Donald Trump steunt de Britse premier Theresa May ongeacht de wijze waarop de Brexit verloopt. Dat zei hij vrijdagmiddag op een gezamenlijke persconferentie op May’s buitenverblijf Chequers. “Ik weet niet hoe ze het gaan doen, maar het is oké, het is jullie beslissing. Ik steun jullie, als we maar handel blijven houden”, sprak Trump. Dat is opvallend, aangezien Trump eerder vrijdag in een interview met de Britse krant The Sun harde woorden sprak.

In dat interview zei hij dat hij geen handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk wilde als May de plannen voor een zachtere Brexit zou doorzetten. “Als zij zo’n overeenkomst sluit, doen wij eigenlijk zaken met de EU in plaats van met de Britten. Dat zou een deal waarschijnlijk killen”, aldus de president.

Zeker geen makkelijke onderhandeling

Tijdens de persconferentie na het overleg met May sprak Trump hele andere woorden en benadrukte hij dat de landen hoe dan ook een handelsverdrag zouden hebben. “We staan achter de keuze van het Britse volk en we gaan zien hoe het gaat. Het is zeker geen makkelijke onderhandeling”, zei Trump.

“Het enige wat ik van Theresa vraag is dat we ervoor zorgen dat we kunnen handelen, dat we geen restricties hebben omdat we willen handelen met het Verenigd Koninkrijk en het Verenigd Koninkrijk met ons.”

Op een vraag van een journalist van de BBC waarom de toon van Trump tijdens de persconferentie zo verschilde van het interview in het Britse tabloid, zei hij dat het verhaal prima was, maar er niet alles in stond over wat hij had gezegd over May.

Trump: ‘verhaal in The Sun was op zich prima. Maar er stond niet in wat ik over de premier zei. Daarom nemen wij alles op. Er waren veel problemen met de opname-apparatuur. Dat is wat wij Fake News noemen.’ — Melle Garschagen (@mgarschagen) July 13, 2018

Trump: ‘ik wilde vanochtend mijn excuses aanbieden voor het interview in The Sun. Theresa zei, geeft niet. Het is maar de pers’. — Melle Garschagen (@mgarschagen) July 13, 2018

Advies over Brexit misschien te hard

De Amerikaanse president zei dat hij Theresa May een suggestie had gegeven over hoe ze het best met de Europese Unie kon onderhandelen, maar dat May dit “misschien te hard” vond. Hij zei vervolgens dat hij volledig begrijpt waarom May het advies een beetje tough vond. Op een dag zal ze misschien doen wat hij haar geadviseerd heeft over de Brexit, sprak Trump.

Lees ook de analyse van onze correspondent in Londen: Trump torpedeert May’s Brexitkoers

May zei er hetzelfde over te denken en verwacht na de Brexit gewoon nog te handelen met de Verenigde Staten. “Ik geloof wel dat het mogelijk is na ons gesprek. We willen allebei handelen en ik denk dat we dat kunnen regelen”, sprak ze. Ze benadrukte dat de Brexit voldoet aan wat de kiezer wil en dat het land na uittreding een vrij handelsland kan zijn. “Het Verenigd Koninkrijk wil graag handelen met de VS en andere landen.”

Protesten

Trump en May benadrukten de belangrijke, goede relatie tussen beide landen en kwamen ook te spreken over Rusland, Iran en denuclearisering van Noord-Korea. Over de relatie met Rusland zei Trump dat die nog wel wat beter kan. Volgens hem zou de “heksenjacht” die plaatsvindt in de Verenigde Staten de band tussen Rusland en de VS schaden. Hiermee doelt hij zeer waarschijnlijk op het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaanse president vliegt maandag naar Moskou voor een bezoek aan Poetin.

Trump brengt tijdens zijn vierdaagse bezoek vrijdag ook koningin Elizabeth nog een bezoek in haar residentie Windsor Castle. Zaterdag gaat de president naar Schotland om te golfen, zondag vertrekt hij.

In Londen zijn anti-Trump protesten gaande. Volgens de internationale persbureaus hebben tienduizenden mensen zich verzameld in het centrum. Zij dragen borden met teksten als “Dump Trump” en beschuldigen hem van vrouwenhaat en racisme. In Schotland en op de plek waar Trump de koningin ontmoet, zijn demonstraties gepland.