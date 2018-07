Tientallen doden bij verkiezingsbijeenkomsten Pakistan

Door twee bomaanslagen op verkiezingsbijeenkomsten in Pakistan zijn vrijdag zeker 70 mensen om het leven gekomen. De aanvallen vonden plaats in de zuidwestelijke provincie Baluchistan, meldt persbureau Reuters.

Bij de aanslag in Dringarh, op 35 kilometer van de provinciale hoofdstad Quetta, is de leider van de politieke partij Balochistan Awami Party gedood.

Agha Umar Bangulzai, de hoogste regeringsvertegenwoordiger in Baluchistan, zegt tegen Al Jazeera dat de veiligheidsmaatregelen in de provincie worden verhoogd. “We willen geen herhaling: alle kandidaten krijgen extra beveiliging.” Op 25 juli zijn er verkiezingen in Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.

Religieuze partij

De andere aanslag was in de stad Bannu in het noordwesten van Pakistan. Het doelwit was een verkiezingsbijeenkomst van de religieuze partij JUI-F. Volgens de politie was er een explosief onder een motor geplaatst en werd deze van afstand tot ontploffing gebracht. De bijeenkomst was georganiseerd door een voormalige leider van JUI-F, hij raakte niet gewond.

Dinsdag werd tijdens een aanslag de prominente politicus Haroon Bilour gedood tijdens een zelfmoordaanslag in Peshawar. Deze aanslag die aan 21 mensen het leven kosten, werd opgeëist door de Pakistaanse Talibaan.