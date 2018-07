‘Tientallen burgerdoden door bombardementen van coalitie in Syrië’

Bij bombardementen in het zuidoosten van Syrië zijn donderdagavond meer dan vijftig doden gevallen, onder wie zo’n dertig burgers en enkele tientallen extremistische strijders. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) vrijdag. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de internationale coalitie die onder de leiding van de VS in de regio strijdt tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De luchtaanvallen zouden onder meer een ijsfabriek hebben geraakt bij het plaatsje al-Sousa. Daar zouden burgers zich hebben schuilgehouden. De meeste burgerslachtoffers waren Irakees. Nog eens tientallen mensen raakten gewond. Waarschijnlijk loopt het dodental op, meerdere slachtoffers verkeren in kritieke toestand. Het SOHR is een monitor die vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort.

Bij bombardementen van de Internationale Coalitie zouden in de regio onlangs ook tientallen pro-Assad strijders om het leven zijn gekomen

Onderzoek naar burgerslachtoffers

Een woordvoerder van de internationale coalitie zegt tegen persbureau Reuters dat “bondgenoten mogelijk luchtaanvallen hebben uitgevoerd in de regio”. Er wordt verder onderzoek gedaan of westerse vliegtuigen of die van het Iraakse leger eventueel verantwoordelijk waren voor de bombardementen op de fabriek.

IS - dat ooit een gebied groter dan Groot-Brittannië in handen had - is bijna helemaal verdreven uit Syrië en Irak. Strijders van de terreurgroep beheersen momenteel nog kleine stukken grond, onder meer ten zuiden van de Syrische stad Deir al-Zour waar de coalitie donderdagavond gebombardeerd zou hebben.

Zowel Assad als het Vrije Syrische Leger (SDF) strijden in de regio onafhankelijk van elkaar tegen IS. De SDF wordt daarbij sinds 2014 gesteund door de internationale coalitie, die inmiddels verantwoordelijk wordt gehouden voor duizenden burgerslachtoffers.