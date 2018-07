Eminem heeft zijn innerlijke tokkie verdreven

Hiphop Eminem Gehoord: 12/7 Goffertpark (Nijmegen) ●●●●●

„Amsterdam, are you with me?!” Oeps… foutje. Tot drie keer toe denkt Mr. Porter (aka Kon Artis, aka Denaun) dat hij in de hoofdstad een mensenmassa staat op te jutten. Maar de kompaan, aanjager en afmaker van de Amerikaanse rapper Eminem staat toch echt voor een uitverkocht Goffertpark. In Nijmegen. Maak niet uit, jôh: „Make some noise, Amsterdam!”

Vijftien jaar ouder

Tot donderdagavond was het vijftien jaar geleden dat Eminem voor het laatst te zien was in Nederland. In die tijd is er nogal wat veranderd. De 45-jarige Marshall Mathers is niet langer de veredelde white-trash-versie van zichzelf (‘Slim Shady’) die eind jaren negentig de hiphop binnen kwam denderen. Destijds gold hij als recalcitrante rapper die op volstrekt eigenzinnige wijze woorden in stukken wist te hakken en kon uit- en oprekken. Maar hij was ook de genadeloze oproerkraaier die zijn eigen moeder en (ex-)vrouw zo vaak verbaal te grazen nam dat hij talloze juridische veldslagen met ze moest uitvechten.

„Ik was volkomen fucked up”, zo vat hij het in Nijmegen samen, voordat zijn hit ‘My Name Is’ inzet. In grijs trainingspak met het kruis op de knieën zwaait hij beide middelvingers in de lucht. De gehele Goffert zwaait met hem mee. Tijdens de gelikte en streng geregisseerde show – vol video’s, vuurwerk en keiharde ontploffingen – eet het park namelijk uit zijn hand. Het veld feest, springt en gilt als hij in ‘Rap God’ zonder adempauze een belachelijk lang spervuur aan elkaar gesmolten lettergrepen uitspuugt.

Hits

Oké, hij mag dan inmiddels zijn ingehaald door de concurrentie. Het in december verschenen comeback-album Revival duurt te lang om te blijven boeien, ondanks bijdragen van Beyoncé, Ed Sheeran en P!nk. Daarom gaan in Nijmegen de hits voor.

Nog een verandering: deze keer worden ze behalve door dj Alchemist ook ondersteund door een strakke band én – echt waar – cellisten en violisten.

Die strijkers symboliseren Eminems ontwikkeling. Want de rapper heeft niet alleen zijn demonen, maar ook zijn innerlijke tokkie succesvol verdreven. Hij durft zowaar kwetsbaarheid te tonen. Bijna aandoenlijk is het om hem in ‘Walking on Water’ te horen opbiechten hoe hij eeuwig over zijn rhymes kan blijven twijfelen. Een rapper die wordt opgevreten door zijn eigen onzekerheid, wat een verademing.