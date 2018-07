Proviand voor in de auto, wat eet je op weg naar vakantie?

Onderwegspecial Wie met de auto op vakantie gaat, is al gauw een dag onderweg. Liever jakkeren vakantiegangers snel richting eindbestemming. Als we maar voorbij Lyon komen, zeggen zij die naar Zuid-Frankrijk gaan. Maak eens een tussenstop in die stad, zegt onze correspondent in Frankrijk Janneke Vreugdenhil vertelt wat we kunnen eten in de auto Muziekredacteur Peter van der Ploeg zet op een rij welke muziek leuk is voor de achterbank.

Als wij vroeger in onze oranje Peugeot de straat uit reden richting het zuiden was dat nooit zonder een tas vol proviand. Broodjes, fruit, koeken, sap; alles hadden we bij ons. Mijn moeder zette zelfs verse koffie langs de snelweg, op een campinggasje op het asfalt tussen twee open portieren. Als kind vond ik dat superstom. Als ik een plas had gedaan in het tankstation keek ik jaloers naar de gezinnen in het aanpalende wegrestaurant. Ik wilde óók een demi poulet rôti frites eten.

Maar in retrospectief kan ik mijn ouders alleen maar bewonderen om hun zelfvoorzienendheid. Die gebraden kip met friet langs de autoroute valt, zo weet ik inmiddels, op geen enkele manier te prefereren boven een thuis met zorg klaargemaakte sandwich. De meeste snelwegweghappen zijn niet meer dan een door eindeloos opwarmen en omscheppen samengeklonterde verzameling vetten en lege koolhydraten. Treurig, liefdeloos eten, en nog ongezond ook. Pakweg veertig jaar na die vakanties in de oranje Peugeot ga ik zelf ook zelden op reis zonder lunchpakket.

Oh zeker, er is nog een derde mogelijkheid. Het klinkt zo romantisch, ‘even de weg af’ en dan lunchen bij een klein authentiek restaurantje in een klein en al even authentiek dorpje. Klein glaasje rode wijn erbij, zo’n reisdag is tenslotte alvast vakantie, en dan hup, de grote baan weer op. Maar dat soort restaurantjes ligt zelden vlak langs de snelweg, en als je ze al vindt, hecht de bediening vaak een stuk minder aan je reisschema dan jijzelf. Dus tenzij je met nog 700 kilometer voor de boeg echt bereid bent om tweeënhalf uur uit te trekken voor dat authentieke eetmomentje, zou ik het niet aanbevelen.

Zet deze producten vast op de boodschappenlijst voor de terugweg: Vamos al supermercado!

Dan toch veel liever autarkie. Met een slimme voorbereiding eet je gezonder, goedkoper en bovenal veel lekkerder onderweg. En wat ook fijn is: je bent flexibeler. Slapen de kinderen op de achterbank net wanneer jouw maag begint te knorren? Dan is het fijn als je even iets kunt snacken achter het stuur en nog een uurtje extra doorrijden. Niet dat ik iemand zou willen aanmoedigen om achter het stuur te eten. Een verstandig automobilist stopt elke twee uur, maar we weten allemaal dat er situaties zijn waarin je liefst toch nog even doorjakkert.

Tot zover mijn disclaimer. Het wordt tijd voor datgene waartoe al het voorgaande slechts een inleiding vormt: praktische adviezen voor leeftocht tijdens een lange autoreis. Voor de overzichtelijkheid heb ik ze ingedeeld in de categorieën eten, drinken en snacken.

Eerst een paar algemene wenken. 1. Zorg dat de maaltijden licht verteerbaar zijn. Een volle maag maakt slaperig. Bovendien werkt zwaar voedsel wagenziekte in de hand. 2. Zorg voor koeling. Dat hoeft geen grote, sta-in-de-weg-koelbox te zijn, er zijn ook handige kleine koeltasjes te koop. 3. Neem een afvalzakje mee. Allez, we gaan van start.