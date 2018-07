Pinstoring veroorzaakt door problemen met software-update

De pinstoring bij Mastercard waardoor klanten donderdagavond wereldwijd problemen hadden met pinnen, werd veroorzaakt door problemen bij een software-update. Dat heeft het bedrijf vrijdag tegenover de brancheorganisatie Betaalvereniging Nederland laten weten.

Tussen 19.00 en 20.30 uur konden gebruikers van Maestro-passen bij wie de transacties via Mastercard liepen, op bepaalde plekken niet pinnen. Hoeveel klanten precies zijn gedupeerd en hoeveel schade de storing heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Onder meer ING, ABN AMRO en Rabobank geven Maestro-passen van Mastercard uit. Het systeem wordt niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zoals België en Duitsland veel gebruikt. Mastercard is de eigenaar van Maestro, maar niet alle betalingen gaan ook via het systeem van het moederbedrijf.

“Het ging mis bij een nieuwe release”, zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. “Die moet met regelmaat een update krijgen. Dat wordt uitgebreid getest en meestal gaat het goed, nu helaas niet.” De storing was alleen bij de combinatie van bepaalde banken en bankiers merkbaar.