Pakistaanse ex-premier Nawaz Sharif gearresteerd

De Pakistaanse autoriteiten hebben vrijdag voormalig premier Nawaz Sharif en zijn dochter Maryam in Lahore gearresteerd nadat zij met het vliegtuig terugkwamen uit Londen. Dat meldt persbureau Reuters.

Zij werden begin juli bij verstek veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk tien en zeven jaar. Het duo kwam terug om hun politieke partij, de Moslimliga, te steunen voor de aankomende verkiezingen van 25 juli. Ze wisten dat ze bij aankomst gearresteerd zouden worden, maar hopen zo de verkiezingen in het voordeel van de Moslimliga te kunnen beïnvloeden.

Panama Papers

Het Hooggerechtshof zette premier Nawaz Sharif af in juli na onthullingen uit de zogeheten ‘Panama Papers’, een verzameling documenten die vrijkwam na een datalek bij het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca. In april 2016 publiceerden kranten wereldwijd over de bezittingen van de Sharif-familie. Zij bleken eigenaar van luxe appartementen in het Londense Mayfair, gefinancierd vanuit brievenbusbedrijfjes op de Britse Maagdeneilanden.

Meer dan 10.000 aanhangers van de Moslimliga kwamen vrijdag in Lahore onder leiding van Sharifs broer Shehbaz samen om de voormalige premier te steunen. De Pakistaanse autoriteiten hadden uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat aanhangers van Sharif naar het vliegveld zouden komen. Wegen werden afgesloten met zeecontainers, de mobiele telefonie in Lahore werd gedeeltelijk platgelegd en duizenden agenten werden gemobiliseerd.

Aanslag

De Pakistaanse verkiezingen verlopen bijzonder tumultueus. Bij een aanslag in de zuidwestelijke plaats Dringarh in de provincie Baluchistan kwamen vrijdag ten minste zeventig mensen om, waaronder de leider van de politieke partij Balochistan Awami. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op te midden van aanhangers bij een politieke bijeenkomst.