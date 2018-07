Oude titanen pieken naast frisse namen

Eindelijk waren ze in Nederland, soulformatie The O’Jays, ruim vijfenveertig jaar nadat de groep een Amerikaanse nummer één hit scoorde met ‘Love Train’. In rode kostuums liepen ze het podium op, tijdens de met 25.000 bezoekers uitverkochte openingsavond van North Sea Jazz 2018 in Ahoy Rotterdam. De soulzeventigers zetten vol kracht ‘Ship Ahoy’ in, met achter hen op het videoscherm beelden van slaven, martelingen en protestmarsen.

Met hun flinke achtergrondband – inclusief Nederlandse saxofonist Bart Wirtz – presenteerde de groep een gestroomlijnde soultrein die vooral in het begin, waarin de veteranen elkaar met verweerde stemmen soepeltjes afwisselen, overtuigde.

Meer in topvorm toonde de vermaarde, tachtigjarige saxofonist Charles Lloyd zich. De jazzeminentie liet zich met een krachtige sound horen op zijn tenorsax en dwarsfluit. Het werd met onder meer gitarist Bill Frissell een soulvol, welgemeend optreden waarin vooral opviel hoe krachtig zijn toon nog is.

Charles Lloyd.

Foto Andreas Terlaak Charles Lloyd.

Foto Andreas Terlaak Charles Lloyd.

Foto’s Andreas Terlaak

Jazzroute

Op de jazzroute was het openingsconcert ook meteen raak. Wat een genot te zien hoe elegant en fijnzinnig componist en arrangeur Maria Schneider jazzensembles de weg wijst, nu het Noorse Ensemble Danada. Heen en weer wiegend, op één been leunend naar de blazers, de armen zwierig, maar ferm. Ze bracht een ode aan geboortestreek Missouri. Weidse landschappen klonken door. Zoals in ‘The Thomson Field’s’, waarin de piano verklankte hoe de wind bonenvelden liet golven.

Gary Clark Jr.

Foto Andreas Terlaak Festivalbezoekers.

Foto Andreas Terlaak Gary Clark Jr.

Foto’s Andreas Terlaak

Het optreden van Snarky Puppy met het Metropole Orkest was grofkorreliger. Het was het eerste optreden van de drie dat ‘artist in residence’-bassist Michael League van Snarky Puppy dit weekend geeft. De bands behaalden eerder samen een Grammy voor het album Sylva. Deze nieuwe arrangementen waren wederom veelkleurig maar gaven veel ruimte aan solo’s die niet iedereen kon dragen. De jazz toonde een veerkrachtige toekomst met namen als het pittige Dinosaur en de beloftevolle saxofonist Kika Sprangers.

Het optreden van duo Ibeyi.

Foto Andreas Terlaak Ibeyi.

Foto Andreas Terlaak Ibeyi.

Foto’s Andreas Terlaak

Ook in de Darling-zaal heersten frisse, vooruitstrevende popnamen. Eigenzinnig was het optreden van duo Ibeyi, twee twintigers die een zinderende mix brengen van Afro-Cubaanse muziek, elektronica, soul en hiphopinvloeden. Hun stemmen smolten gloedvol samen.

De tweelingzussen waren fier en strijdbaar in vrouwenemancipatie-anthem ‘No Man Is Big Enough’, gebouwd rond een speech van Michelle Obama, en vol aanstekelijke levenslust in publieksparticipatiekraker ‘Deathless’. Soms gevoelig en vol slepende emotie, dan vol overtuiging, optimisme en charisma uithalend.

Ook Moonchild maakte indruk, met zijn heerlijk ontspannen, elektronische soulmuziek die warm, dromerig en intelligent was.