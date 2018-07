Nieuwe Broadway-versie van ‘West Side Story' door Ivo van Hove en De Keersmaeker

Primeur: nieuwe choreografie

Regisseur Ivo van Hove en choreografe Anne Teresa De Keersmaeker gaan voor het eerst in hun carrière samenwerken in de Broadway-musical West Side Story. Dat maakte Internationaal Theater Amsterdam, van Hoves eigen gezelschap, vrijdag bekend. „Het is een eer West Side Story op Broadway te mogen regisseren”, aldus Van Hove. „Ik beschouw Bernsteins musical als een meesterwerk van de twintigste eeuw.” De première vindt plaats op 6 februari 2020 in New York.

De remake van de musical uit 1957 van componist Leonard Bernstein, librettist Arthur Laurents en liedtekstschrijver Stephen Sondheim zal tal van vernieuwende elementen bevatten. De bekende dansscènes worden vervangen door een nieuwe choreografie van De Keersmaeker en haar gezelschap Rosas. „Het is de eerste keer dat in de Verenigde Staten een nieuwe choreografie wordt toegelaten”, zegt Van Hove.

Het idee voor de nieuwe podiumversie van West Side Story ontstond drie jaar geleden toen Van Hove in New York onder andere A View from the Bridge van Arthur Miller regisseerde, bekroond met een Tony Award. Daarna werkte Van Hove samen met David Bowie in de voorstelling Lazarus. De Amerikaanse film- en theaterproducent Scott Rudin brengt Van Hove en De Keersmaeker nu samen.

Actuele thematiek

Volgens Van Hove is het belangrijk dat juist nu West Side Story opnieuw wordt uitgebracht, want in een „wereld waar gemeenschappen en culturen radicaal tegenover elkaar staan en er al te vaak naar geweld als oplossing wordt gegrepen, is deze musical meer dan relevant.”

Tekstdichter Stephen Sondheim (88) toont zich verheugd over dit voornemen: „Theater blijft levend dankzij telkens nieuwe interpretaties. Van Hove bewees met zijn eerdere New Yorkse regies dat hij daartoe in staat is.”

De verfilming van de musical in 1961 door Jerome Robbins en Robert Wise werd bekroond met 10 Oscars. De cast voor de nieuwe versie wordt later bekend gemaakt. Wel staat al vast dat Van Hove zijn vaste team meebrengt: Jan Versweyveld voor het decor- en lichtontwerp, An D’Huys voor de kostuums en Tal Yarden voor video.

Van Hove en De Keersmaeker zijn niet de enigen die gaan werken aan een nieuwe versie van West Side Story: regisseur Steven Spielberg heeft plannen voor een nieuwe verfilming. Voor die nieuwe filmversie, waarover nog weinig bekend is, werden deze lente audities gehouden.