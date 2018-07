NEMO krijgt er een gebouw bij

Het Amsterdamse wetenschapsmuseum NEMO gaat uitbreiden met een extra locatie: gebouw 027 op het Marineterrein. Dat gebouw ligt pal tegenover NEMO, aan de overkant van het Oosterdok. Dat maken NEMO en Bureau Marineterrein Amsterdam deze vrijdag bekend.

Gebouw 027 is laagbouw van 1.400 vierkante meter. Hemelsbreed ligt het ongeveer 750 meter verwijderd van NEMO. Een brug tussen beide locaties „zou een optimale situatie voor het publiek bieden”, aldus NEMO. Maar zolang die er niet is, zal dat publiek moeten omlopen, een wandelingetje van ongeveer een kwartier.

Labaratorium

Bedoeling is dat de nieuwe locatie halverwege 2019 de deuren opent.

De laagbouw gaat ‘de Studio’ heten en zal „een laboratorium voor nieuwe programma’s” worden. Die programma’s moeten nog worden ontwikkeld, te denken valt volgens een woordvoerder „aan programma’s voor andere doelgroepen dan families”. Volgens NEMO gaat ‘de Studio’ aansluiten bij „het innovatieve karakter van het Marineterrein, waar organisaties en onderzoekers samen oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en een duurzame leefomgeving”.

In NEMO is geen ruimte meer voor andere dan de huidige tentoonstellingen, aldus de woordvoerder, „alles zit vol”. Het museumgebouw is in gebruik voor vaste opstellingen „voor de familiedoelgroep”, er kan niet worden geëxperimenteerd „met andere programma’s en wisselende tentoonstellingen”.

NEMO beslaat zo’n 4.500 vierkante meter tentoonstellingsoppervlakte. Daarnaast is er nog 2.000 vierkante meter dakplein, met gratis toegankelijke openluchttentoonstellingen. Het museum werd geopend in 1997, vorig jaar trok het ruim 650.000 bezoekers. NEMO huurt gebouw 027 van Rijksvastgoed.