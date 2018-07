‘Nederlandse toerist doodgeslagen op Mallorca’

Een 34-jarige Nederlander is volgens Spaanse media overleden na een vechtpartij op het Spaanse eiland Mallorca. De man zou zijn aangevallen door vijf jongeren in de wijk Son Ferriol in de hoofdstad Palma de Mallorca.

Het incident zou rond 05.00 uur plaats hebben gevonden in de buurt van een benzinestation, ten noorden van het vliegveld van Palma de Mallorca. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de vechtpartij was. Nadat de Nederlander bewusteloos werd geslagen, zou hij naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hier overleed hij naar verluidt aan zijn verwondingen.

Volgens de lokale krant Diario de Mallorca wordt de zaak door de Spaanse politie behandeld als een moordzaak. Er is nog niemand aangehouden in verband met de dood van de toerist. De Spaanse politie zegt de zaak “de hoogste prioriteit” te geven en is op zoek naar de vijf vermeende daders.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het incident nog niet bevestigen, volgens een woordvoerder doet het ministerie momenteel onderzoek.