Muziektips voor ouders die wel even genoeg hebben van K3

Onderwegspecial Wie met de auto op vakantie gaat, is al gauw een dag onderweg. Liever jakkeren vakantiegangers snel richting eindbestemming. Als we maar voorbij Lyon komen, zeggen zij die naar Zuid-Frankrijk gaan. Maak eens een tussenstop in die stad, zegt onze correspondent in Frankrijk Janneke Vreugdenhil vertelt wat we kunnen eten in de auto Muziekredacteur Peter van der Ploeg zet op een rij welke muziek leuk is voor de achterbank

Een beetje vakantieganger zit deze zomer met gemak zes uur op een dag in de auto. Soms wel langer, en vaak ook nog een paar dagen achtereen. Dat is voor iedereen een lange zit, maar zeker voor kleine kinderen. Als je ingesnoerd in een kinderstoel op de achterbank uit het raam alleen een saaie vangrail kunt zien, en de rest van je uitzicht wordt belemmerd door het portier, is een autovakantie een soort rijdend strafkamp. Zul je zien dat die ene camping met een zwembad bovendien vol is.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet is slechts beperkt houdbaar („en het is… grijs. Inderdaad, alweer de achterkant van mama’s stoel”), maar gelukkig is er muziek. Er zijn kinderen die gewoon lekker meeluisteren met wat hun ouders aanzetten, en genoegen nemen met die zes-cd-box Chopin. Anderen zingen vanaf hun tweede fonetisch alles van The Beatles mee, of weten precies wanneer ze bij Metallica een gierende gitaarsolo inzetten. Dat zijn vast dezelfde kinderen die altijd lief hun bord leegeten en zonder morren naar bed gaan waar ik zoveel over heb gehoord. Voor de rest is er kindermuziek.

Dat is niet altijd leuk voor ouders, want kindermuziek is nou eenmaal nogal, eh, kinderachtig. Maar de martelgang zit ’m vooral in de herhaling van steeds maar weer datzelfde nummer (Fitlala,Laat het Los, dat rare nummer van SIA in My Little Pony, dat werk). Zie het positief: als kinderen maar een passie voor muziek ontwikkelen, dan komt die goeie smaak vanzelf wel.

Hier daarom tips voor fijne kindermuziek voor verschillende leeftijden, waar flink in gevarieerd kan worden. Allemaal met zo min mogelijk plastic beats, zo weinig mogelijk scheldwoorden en zoveel mogelijk muzikaliteit. Zeg maar het houten speelgoed onder de muziektips – ook al kan een vader met dochters zoals ik niet helemaal aan K3 ontkomen. Het gaat tot een jaar of acht, omdat kinderen rond die leeftijd vaak gewoon volgen wat hip is, met de Ronnie Flexen, Katy Perries en Boeven van de hitlijsten, waar genoeg playlists voor te vinden zijn.

Alle deze tips staan op Spotify en dat is handig, omdat binnen de EU nu dezelfde tarieven voor roaming gelden, waardoor je hetzelfde betaalt als thuis. Bovendien kun je in Spotify eigen playlists maken en die downloaden op je telefoon, laptop of tablet, waarvoor je onderweg helemaal geen data hoeft te gebruiken.

De enige echte omissie op Spotify is Sesamstraat. Bert en Ernie’s vakantieklassieker Een Uur niet Zeuren (met onder andere het liedje Geen ruzie in de auto) staat er dus niet op, maar misschien heeft papa of mama die nog wel op cassettebandje.

Werkt het allemaal niet? Vergeet dat potje met vet, en draai een paar keer ‘Kakken’, van Brigitte Kaandorp.