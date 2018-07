Minister Bijleveld: missie Kroon blijft staatsgeheim

Het ministerie van Defensie wil niet dat er duidelijkheid wordt gegeven over het incident waarbij Marco Kroon zegt betrokken te zijn geweest in Afghanistan in 2007. De missie was staatsgeheim, zei minister Ank Bijleveld van Defensie vrijdagochtend tegen de NOS. “En dat blijft het wat mij betreft ook”.

Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, trad in februari naar buiten met het verhaal dat hij in 2007 tijdens een missie in Afghanistan “een vijand” doodde. Hij meldde het incident echter pas begin 2017 bij Defensie. Eerder zou hij intern wel al gerept hebben over een incident met een fruitstalletje. Hij noemde toen niet de schietpartij.

Lees ook: ‘Wat doet zo’n militair in z’n eentje in gevaarlijk gebied?’

Verzoek Knoops

Donderdag meldde het Openbaar Ministerie “geen aanknopingspunten” te hebben gevonden die het verhaal van Kroon bevestigen of weerleggen. Het OM staakte om die reden het onderzoek. Kroons advocaat Geert-Jan Knoops pleitte er vervolgens voor dat de majoor zelf het hele verhaal zou kunnen vertellen zodat twijfels over zijn oprechtheid weggenomen worden. Volgens Knoops is het lastig voor Kroon dat hij publiekelijk als leugenaar wordt gezien. “Hij kan zoveel meer vertellen dan hij al heeft gedaan”, aldus de advocaat. “Als de minister zegt: u mag uw ervaringen delen, dan zal hij dat doen.”

Maar Bijleveld wil dus niet dat hij dat doet, ook niet nu het OM het onderzoek naar Kroon stopt. “U weet dat staatsgeheimen beter niet op straat terecht kunnen komen”, zei zij tegen de NOS. “Dat is nu ook nadrukkelijk het geval.” Of het verhaal van Kroon waar is, zegt de minister niet te weten. “Er is geen bewijs voor gevonden en dat hadden wij zelf ook niet, dus nu is dit weer gewoon een zaak tussen werkgever en werknemer.”

Een woordvoerder van Defensie bevestigt tegen NRC dat er inderdaad “niets verandert” in de classificatie van de missie uit 2007. “Het incident zou zich hebben voorgedaan tijdens een geheime operatie en het is niet mogelijk dat informatie uit een staatsgeheime operatie ineens niet meer staatsgeheim wordt”, aldus de woordvoerder. “Dat brengt mogelijk andere operaties en mensen in gevaar.”