Leeslijstje voor de wensvegetariërs

Op vakantie eten we vlees. Vitello tonnato, saltimbocca, de heerlijkste worsten. Dat is vakantie. We weten best dat het minder moet. Maar helemaal zonder? Willen we dat? Moeten we dat? Kunnen we dat? We pakken een stapel boeken in om ons te laten overtuigen.

Amerikanen zijn daar goed in. Hoeveel mensen zouden vegetariër zijn geworden na het lezen van Dieren eten van Jonathan Safran Foer? Zijn critici steken de barbecue aan met zijn horrorverhalen uit de bio-industrie: achterhaald of niet van toepassing op Europa. Maar Foers morele appèl blijft je achtervolgen. Wat geeft ons het recht om intelligente wezens te doden?

In de reeks Amerikaanse voedselklassiekers passen ook Het Fastfoodparadijs van Eric Schlosser en The Omnivore’s Dilemma van Michael Pollan. Schlosser laat zien wat er allemaal mis is met de voedselindustrie, Pollan beschrijft hoe we met minder schuldgevoel kunnen eten zonder totaal vleesverbod. Allebei overtuigend maar ook heel Amerikaans.

Stoppen met vlees van Robert Bridgeman komt dichterbij. Het verscheen dit jaar en gaat over Nederland. Maar het is eerder een boek voor vegetariërs die bevestiging zoeken dan voor vleestwijfelaars die bezield willen worden. Alles staat erin, maar hij krijgt je toch niet echt mee.

Goed eten, van de filosoof Michiel Korthals Altes, gaat over veel meer dan vlees. Hij betoogt hoe belangrijk het is je te verdiepen in wat je eet en waar het vandaan komt. Nadenken, dát is je morele plicht. Daaruit volgen vanzelf keuzes die beter zijn voor dier en planeet. En dat betekent niet: helemaal geen vlees meer eten.

We willen best even nadenken op vakantie. Maar we willen ook lekker eten. En dan kom je niet ver met boeken vol dierenleed en dilemma’s. Op de bingelijst van de wensvegetariër moet dus ook een groentekookboek. Of een goed kookboek met genoeg groente. Vandaag eten we melanzane alla parmigiana.

Begin hiermee: The Omnivore’s Dilemma, Michael Pollan (2006) | Dieren eten , Jonathan Safran Foer (2009) | Groentebijbel, Mari Maris (2013).