Langere reis naar Centraal

In de gemeenten Oostzaan en Landsmeer zijn de nadelen van de nieuwe dienstregeling het sterkst. Wie daar op een doordeweekse ochtend om half negen het huis verlaat om per openbaar vervoer naar station Amsterdam Centraal te reizen, is binnenkort zeker tien minuten langer onderweg. Ook in een deel van Osdorp komt de nieuwe dienstregeling hard aan.

De langere reistijden hebben niets met de metrolijn op zich te maken. Het zijn vooral de veranderingen in de bus- en tramlijnen die delen van de regio parten spelen. De meeste buslijnen vanuit gebieden ten noorden van het IJ bijvoorbeeld rijden niet meer door naar Centraal; die gaan tot metrostation Noord. En tramlijn 1 rijdt vanuit Osdorp niet meer naar Centraal maar naar het Muiderpoortstation.

Al deze veranderingen zorgen ervoor dat vanaf 57 procent van de adressen in de regio Amsterdam Centraal lastiger te bereiken is. Al valt het ook mee met de langere reistijd, want voor het overgrote deel (52 procent van de adressen) duurt de reis niet meer dan vijf minuten langer. Toch duurt vanaf 1 procent van de adressen de reis meer dan een kwartier langer.

Voor station Zuid is het een heel ander verhaal. Dit station wordt ineens veel beter bereikbaar, doordat het nu ineens ook een metrostation is. Vanuit een heel groot deel van de regio duurt het na 22 juli minder dan twintig minuten om er te komen. In totaal gaat ruim 70 procent van de regio erop vooruit bij een reis naar Zuid. En de 27 procent die er toch langer over doet, heeft een nadeel van niet meer dan vijf minuten.

Dat komt uiteraard doordat de nieuwe metro mensen met een grotere snelheid naar Zuid brengt dan de tram voorheen deed. Maar het komt ook doordat veel reizen naar het station in afstand veel korter zijn. Wie bijvoorbeeld vanuit de Putterstraat in Noord, vlak bij het nieuwe station Noorderpark, naar Zuid gaat, legt binnenkort nog maar 7.884 meter af. Nu moet een reiziger nog 13.740 meter afleggen om op dezelfde bestemming te arriveren.