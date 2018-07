Justitie staakt onderzoek naar Pechtolds appartement

Er zal geen opsporingsonderzoek plaatsvinden naar D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Hij accepteerde in 2017 de schenking van een appartement en gaf dit niet op in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend geen reden te zien voor verder onderzoek.

Begin 2018 deden ruim tweehonderd mensen aangifte tegen Pechtold nadat bekend werd dat een Canadese oud-diplomaat, met wie Pechtold bevriend zou zijn sinds hij als student voor hem chauffeerde, hem een appartement ter waarde van zo’n 135.000 euro had geschonken. Volgens de aangiften zou Pechtold zich door de gift te accepteren schuldig hebben gemaakt aan omkoping, een ambtsdelict.

Te lage taxatie

Daarnaast zou het appartement te laag zijn getaxeerd en er zou ten onrechte zijn vastgelegd dat de Canadees de woning nog kon gebruiken, wat van invloed zou zijn geweest op de hoogte van de overdrachtsbelasting. Maar Justitie kwam “na bestudering van de stukken” tot de conclusie “dat er geen vermoeden is van een strafbaar feit”. Volgens het OM was het aan Pechtold en de voormalig diplomaat om afspraken te maken over het gebruik van de woning en duidt niets op een te lage taxatiewaarde.

Bij ambtsdelicten is het OM niet bevoegd om de aangiften te beoordelen en dus boog Jos Silvis, procureur-generaal bij de Hoge Raad, zich over de vraag omtrent omkoping. Hij kwam na zijn oriënterend onderzoek tot de conclusie dat er “geen feiten en omstandigheden zijn die objectief gezien een serieuze aanleiding geven voor een verdenking dat de heer Pechtold het appartement heeft aangenomen, terwijl hij zou weten of kon vermoeden dat deze schenking een poging zou zijn om hem als Kamerlid te beïnvloeden.” Oftewel, ook geen omkoping.