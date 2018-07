Justitie onderzoekt mogelijke misstanden bij NFI

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat onderzoek doen naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar mogelijke misstanden. Daartoe werd besloten nadat een klokkenluider ongeregeldheden meldde, bevestigt het NFI na publicatie in De Telegraaf.

De melding is afkomstig van een iemand die werkzaam was op de afdeling waar onderzoek gedaan wordt naar steek- en slagverwondingen. De commissie, bestaande uit drie hoogleraren met verschillende expertises, gaat de onderzoeksmethodes van het NFI na. Zij bestuderen of de procedure is gevolgd en of er sprake is van nalatigheid door een van de medewerkers. Het onderzoek, dat in april werd aangekondigd door het ministerie, richt zich op het proces en niet op het functioneren van personen.

Eigen onderzoek

Het NFI heeft vooruitlopend op dit onderzoek zelf een aantal dossiers onderzocht. “In die dossiers hebben we niet iets gevonden waarvan wij het idee hadden: dit is niet goed”, zegt een woordvoerder desgevraagd. “Maar je kunt als slager niet je eigen vlees gaan keuren, daarom doet de commissie onafhankelijk onderzoek”. Hoeveel zaken het NFI zelf heeft onderzocht, wilde een woordvoerder vrijdag niet zeggen. Wanneer het rapport van de commissie klaar is, is niet bekend.

Het NFI doet, meestal in opdracht van het OM of de politie, forensisch onderzoek en is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Per jaar behandelt het NFI 40.000 zaken.

Vorig jaar verscheen een stevig rapport over de organisatie- en managementcultuur van het NFI. Daaruit bleek dat medewerkers zich vaak onveilig voelen, er achterdocht heerst en er voortdurend conflicten ontstaan. De kloof tussen personeel en leidinggevenden is groot. Het onderzoek werd ingesteld nadat medewerkers in de media spraken over een ‘doofpotcultuur’.