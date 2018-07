‘Ik vind dat je soberheid moet trainen’

Inkomen: 750 euro (huuropbrengst eerste huis), 500 euro (schenkingen ouders), 500 euro (uit de zaak) Gezamenlijke lasten: woonlasten twee woningen (841 euro), internet en tv (38 euro), verzekeringen (3 euro), boodschappen (300 euro), poezen (31 euro), CO2-compensatie (25 euro), vakantie (gemiddeld 100 euro) Privélasten: zorgverzekering (125 euro), kleding (150 euro), abonnementen (15 euro) Laatste grote aankoop: elektrisch skateboard (1.800 euro) Sparen: 240 euro per maand

IN

‘Als je op jonge leeftijd hard werkt en investeert, heb je daar later profijt van. Die instelling heb ik van mijn ouders, beiden ondernemers, meegekregen. Ik ben daarom al vanaf mijn achttiende alleen maar aan het studeren en werken geweest. Al tijdens mijn master architectuur heb ik mijn eerste woning kunnen kopen.

„Als kind was ik nogal een wildebras. Ik wilde niet studeren, had een scooter en hing alleen maar op straat. Ik heb het mijn ouders toen wel moeilijk gemaakt: in de laatste twee jaar van de havo zaten ze me elke dag achter de broek zodat ik zou slagen. Pas bij hbo bouwkunde ontdekte ik iets dat echt geschikt voor mij was.

„Tijdens mijn studie had ik al een eigen architectenbureau dat winkelcentra ontwierp. Toen heb ik een mooi potje opgebouwd om na mijn studie mijn huidige bedrijf, ArchitectDirect, op te richten. Ik betaal mezelf nu zo min mogelijk uit, om zoveel mogelijk te kunnen investeren. Mijn eerste woning verhuur ik, we zijn inmiddels verhuisd. Maandelijks ontvang ik ook nog een schenking van mijn ouders, dus veel uit het bedrijf halen is niet nodig.

„Voor mijn werk hanteer ik echt budgetprijzen. Mijn ouders zeggen vaak: ‘gooi die prijs eens omhoog’, zodat ik nog ‘comfortabeler’ kan leven. Maar zelf denk ik dat het beter is om soberheid te trainen en alleen uitgaven te doen aan slimme en nuttige zaken. Daar schaad je niemand mee.”

UIT

‘Mensen houden vaak niet van moeilijke berekeningen, maar als je je iets meer bezighoudt met wat je bijvoorbeeld uitgeeft tijdens een middag op het terras, en kijkt naar wat die 10 euro die je daar kunt besparen over een x-aantal jaren waard is, dan schrik je je dood, in positieve zin. Ik ga op die manier graag slim om met mijn aankopen. Zo heb ik bijvoorbeeld vanuit de zaak een Tesla gekocht. Volgens mijn berekeningen kost hij bij 45.000 kilometer per jaar hetzelfde als een Volkswagen Polo, als ik hem deels samen met mijn vriendin aanschaf.

„Ook heb ik een elektrisch skateboard gekocht. In eerste instantie vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Toen ik het doorrekende bleek dat ik 3.500 euro per jaar bespaarde als ik met het skateboard en de trein naar mijn kantoor in Mierlo zou gaan in plaats van met de auto.

„Mijn vriendin en ik gooien de meeste vaste lasten op één hoop. Ik betaal nu misschien iets minder per maand, maar ik kan vanuit mijn bedrijf wel bijdragen met de auto. En als ik wel een keer dat terras op ga, of als ik nieuwe kleren koop, dan betaal ik het uit eigen zak. Ik leef sober, maar ik hou wel van mooie dingen. Ik heb een zwak voor driedelige maatpakken, dus daar geef ik soms zo’n 750 euro aan uit. Maar dan weet ik ook dat als ik er zuinig mee doe, ik er zo nog tien jaar mee vooruit kan.”