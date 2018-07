‘Ik schrok me rot toen ze meteen zwanger was’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

André: „Merel kan ieder moment bevallen. Met mij gaat het goed, maar het is wel spannend. Ik wil het kindje vasthouden. Toen ik het nieuws kreeg dat ik vader ging worden, ben ik nog heel veel op stap gegaan. Drie weken geleden ben ik daarmee gestopt. Stel hij komt nu, dan wil ik niet net tot drie uur in de kroeg hebben gestaan.

„Het eerste jaar blijft het kind bij de moeder, ook vanwege de borstvoeding. Daarna hebben we afgesproken dat het kind 70 procent van de tijd bij haar is en 30 procent bij mij. We hebben ook wat andere afspraken op papier gezet: over verhuizen, maar ook regels over wanneer je het kind mag voorstellen aan een nieuwe partner. Meestal denken we hetzelfde over dingen. Er zullen vast dingen komen die lastig zijn, maar voorlopig gaat het goed.

„Merel is mijn beste vriendin. We zien elkaar nu ook al drie, vier keer per week. Ik heb haar huissleutel, dus ik kan zo binnenlopen. Als er wat is, dan ben ik er op mijn scootertje in vijf minuten. Later willen we ook bij elkaar in de straat gaan wonen en samen op vakantie. Eigenlijk zijn we een soort gescheiden ouders, maar dan zonder ruzie. Dat scheelt enorm.

„Ik werk fulltime. Ik sta op, drink koffie en ga naar de sportschool. In mijn dromen. Haha! Nee, ik zou het liefst elke ochtend willen gaan, maar het lukt niet altijd. Na het sporten pak ik mijn busje en rijd ik langs de Hema voor een broodje.

„Meestal moet ik daarna door naar de winkel in Den Haag. Als het wat rustiger is houd ik me bezig met sociale media, het schrijven van een nieuwsbrief, of ik boek weer een reis naar China – daar zit onze fabriek. Een ochtend per week doe ik de administratie.”

Shotjes tikken

André: „Mijn tassenmerk bestaat nu acht jaar. Ik heb drie winkels. In loondienst trek je de deur achter je dicht en ben je vrij, dat mis ik weleens. Winkels zijn zeven dagen per week open en als iemand van het personeel ziek is, moet ik erheen. Maar ik zou niet voor een baas kunnen werken. Daar ben ik te eigenwijs voor.

„Ik kom uit een ondernemend gezin. Mijn vader had een bedrijf in verpakkingsmachines in Venlo, vlak bij de Duitse grens. Ik heb de hogere hotelmanagementschool gedaan in Antwerpen, maar die heb ik uiteindelijk niet afgemaakt.

„In een heel fout verleden heb ik nog een kroeg gehad in Venlo. Het was heel erg leuk, ik heb er een toptijd gehad. Maar na vier jaar ging iedereen settelen. Op een gegeven moment stond ik met 18-jarigen shotjes te tikken aan de bar. En mijn geaardheid speelde ook een rol. Er waren niet genoeg andere leuke homo’s in Venlo.

„Toen kon ik zes maanden het appartement van een vriend overnemen in Amsterdam. Er stond een pandje te huur op de Leliegracht, daar heb ik een winkel geopend, en die liep meteen als een dolle. Ik verkocht kleding, cadeautjes, sieraden – allemaal leuk en betaalbaar.”

In één keer raak

André: „Merel komt ook uit Venlo. Onze ouders kennen elkaar, die wonen bij elkaar in de buurt. Jaren geleden had ze het me al een keer gevraagd. Maar ik was er toen nog niet klaar voor. Op een gegeven moment stonden we in de kroeg en begon ze er weer over. ‘Ik weet het niet’, zei ik. ‘Wat kunnen we dat kind bieden?’ Iemand begon zich ermee te bemoeien en zei: ‘het kind komt altijd goed terecht.’ Toen dacht ik: je hebt gelijk. Je zal nooit de perfecte ouder worden.

„Twee weken later zou Merel gaan ovuleren. Een paar dagen heb ik niet gedronken en een beetje ‘gespaard’, haha. Toen ze appte dat ze een eisprong had, ben ik meteen op mijn fietsje gesprongen. ‘Sorry’, zei ik, ‘je moet wel even naar buiten.’ Ik vond het gênant als ze daar ging zitten wachten. Ik deed mijn ding in de badkamer en stuurde daarna een appje. Ik heb haar een knuffel gegeven en ben vertrokken.

„Twee weken later belde ze: volgens mij ben ik zwanger. Ik schrok me rot. Het ging zo snel, dat er nog bijna geen emotie bij kwam kijken! Ik ben blij dat ik homo ben, dacht ik. Hoeveel kinderen had ik anders wel niet gehad?

„Ik ga zo’n drie keer per week met vrienden uit eten. Of met Merel, mijn vrouw. Ja, zo noem ik haar. Mijn broer zegt: ‘Je zit onder de plak.’ Soms heb ik een date. Ik zit wel eens ’s avonds alleen thuis en dan kijk ik even op Grindr. Ik ben toch nieuwsgierig, maar ik ga niet graag naar gay-dingen, dan wordt het zo’n vleeskeuring. Mijn favoriete kroeg in de stad is Brandon, daar is het een beetje gemengd.”

New York

André: „Mijn werk is mijn hobby. ’s Avonds kijk ik op mijn iPad naar wat de concurrentie doet. Ik ben laatst naar New York geweest, dat vond ik zo’n inspirerende stad. Die oude pakhuizen in Brooklyn, fantastisch! En dan die skyline! Het geeft gewoon een magisch gevoel. Op internet kijk ik dan welke wijken in trek zijn en zoek ik op wat een winkelpand kost. Dan droom ik helemaal weg. Als ik Nederlandse merken als Rituals of Scotch & Soda in New York zie, ben ik echt trots. Hen is het ook gelukt, denk ik dan.

„Meestal ga ik vroeg naar bed. Ik heb geen geduld om een avondje Netflix te doen. Soms kijk ik wel wat programma’s terug, zoals Het mooiste meisje van de klas.

„Straks zal het leven wat burgerlijker worden, denk ik. Iets meer ‘papa-en-mama-spelen’. Mijn broer heeft drie kinderen. Ik ben nooit jaloers geweest, maar ik vond het altijd heerlijk om daar langs te gaan. Kinderen houden je voor de gek, je kunt met ze lachen. Op een gegeven moment had ik mijn eigen kinderwens uitgezet, omdat de situatie er niet naar was. Maar nu ben ik klaar voor een nieuwe fase in mijn leven.”