Team Sky en het slagveld op kasseien

Moet je die man daar zien staan, zegt Servais Knaven wat vertwijfeld, terwijl hij door de voorruit van de ploegleidersauto van Sky naar het publiek wijst. „Hij zal een jaartje of tachtig zijn. Kom je speciaal naar de start van een Touretappe, ga je niet naar je favoriete renners kijken maar sta je met een bordje ‘Sky Go Home’. Dat is toch triest?”

Juist om vóór de koers even aan alle negatieve reacties te ontsnappen, kiest Knaven voor de besloten omgeving van de auto om te praten. De tweede auto van Sky is deze Tour drie weken lang zijn fort, collega Nicolas Portal rijdt in de eerste auto. Maar zondag, in de gevaarlijke kasseienetappe, is de oud-winnaar van Parijs-Roubaix de belangrijkste man in het begeleidingsteam rond kopman Chris Froome. Vijftien stroken door de ‘Hel’, 22 kilometer stenen in totaal, op een relatief korte afstand van 156,5 kilometer. „’Roubaix’ is altijd oorlog”, weet Knaven. „Er zullen podiumkandidaten dik tijd verliezen.” Froome? „Wij gaan juist koers maken, om tijd te winnen.”

Cruciale etappe

In zijn jacht op een vijfde Tourzege heeft Froome de negende etappe van Arras naar Roubaix op voorhand aangeduid als cruciaal. En wie kan hem over de kasseien beter gidsen dan de 47-jarige oud-renner die in 2001 op dit terrein de mooiste zege in zijn carrière behaalde? „Ik weet niet eens of de jongens dat weten”, glimlacht Knaven bescheiden. „Nou goed, ik denk het wel. Bij mezelf komt het gevoel van toen ook wel even terug op zo’n dag.” Of het een voordeel is, een oud-winnaar in de auto? „In elk geval is het geen nadeel. Ik heb zestien keer Parijs-Roubaix gefietst, en hem acht keer met de auto gereden. Ik ken elke kasseistrook van zondag op mijn duimpje. Dan weet je waar je dingen kunt forceren, waar je alert moet zijn.”

Sky bereidde de etappe net zo minutieus voor als de dag waarop Froome eind mei met een solo van tachtig kilometer de basis legde voor een Girozege die niet meer voor mogelijk werd gehouden. Net als toen staat zondag een groot aantal helpers langs de kant. Op de Italiaanse beklimmingen met voeding, in de ‘Hel van het Noorden’ met materiaal. „Ik heb veertig man extra langs de weg staan”, vertelt Knaven. „Op elke kasseistrook staat om de vijf-, zeshonderd meter iemand met wielen en bidons.” Hij rekruteerde een deel van de extra mankracht bij sponsor Gyproc van de junioren-meisjesploeg van een van zijn vier fietsende dochters. „Die mensen doen dat graag. Chris zal nooit lang hoeven wachten als hij lek rijdt.”

Al in maart verkende de winnaar van de laatste drie grote rondes op rij (Tour, Vuelta, Giro) volgens Knaven het parcours. „Twee dagen voor de E3 Harelbeke hebben we de rit gereden, met Chris, Geraint Thomas en Jonathan Castroviejo. Froome was er behoorlijk enthousiast over. Onze instelling zal niet zijn om alleen te consolideren. We gaan niet als idioten aanvallen op de eerste strook, maar voor het laatste uur hebben we genoeg goede mannen: Luke Rowe, Gianni Moscon, Michal Kwiatkowski, Thomas, Froome. En vlak Egan Bernal niet uit.” Een Colombiaans klimmertje dansend op de keien? „In de week voor de Tour ben ik met hem op verkenning geweest. Hij kan het echt, oud-mountainbiker.”

Opgave Froome

Froome gaf zelf in 2014 juist op in een kletsnatte kasseienetappe, waarin het valpartijen regende, concurrent Vincenzo Nibali oorlog maakte en Lars Boom won. „Chris was eerder die Tour een paar keer gevallen en stapte al af vóór de kasseien”, zegt Knaven. „Maar een jaar later zat hij in de voorste groep, heeft hij zelfs nog de forcing gevoerd op de kasseien. Chris kan dat. Hij reed al in 2008 een keer Parijs-Roubaix.” Te licht? „Hij weegt 69 kilo, precies wat ik woog toen ik won. Op kasseien rijden heeft niet zozeer met gewicht te maken. Je moet de stuurmanskunst van Froome niet onderschatten.”

Deze Tour lag de Sky-kopman al in de eerste rit in het weiland, zoals hij ook in de Giro ten val kwam. Stuurmanskunst? „Veel journalisten roepen dat hij niet kan sturen, het publiek neemt dat over. Michel Wuyts veroordeelt Chris op de Belgische tv als hij op zijn bovenbuis van de Peyresourde afrijdt. ‘Slecht voorbeeld voor de jeugd.’ Maar als Peter Sagan zoiets doet, vindt hij het juist prachtig.” Knaven wijst ook op de Giro, waar Froome elke bocht in de afdaling van de Colle delle Finestre tot op de limiet perfect aansneed. „Toen waren de critici stil. Men wil hem in een kwaad daglicht stellen. Goed, hij oogt soms hoekig op de fiets. Maar Chris weet precies wat hij doet.”

Het masterplan voor zondag? „Positie is het belangrijkste”, doceert Knaven. „Je moet in een goede positie zitten op de cruciale punten.” En dat in een op hol geslagen Tourpeloton vol met favorieten voor het klassement en de kasseienspecialisten voor de dagzege, die met hun ploegen allemaal per se vooraan willen rijden. Vijftien stroken, vijftien massasprints? „Als alles normaal loopt, zal je vier keer moeten vechten voor je positie in een groot peloton. De eerste, tweede en derde strook liggen na vijftig kilometer. Dan heb je een tijdje geen kasseien en komt alles waarschijnlijk samen. De vierde strook is de laatste keer dat je met een heel peloton rijdt.”

Lars Boom in 2014 onderweg naar zijn etappewinst in de kasseienetappe. Foto Bas Czerwinski/ANP





Belangrijkste slag

Tussen Warlaing en Brillon, rond kwart voor drie zondagmiddag, valt volgens de Sky-ploegleider de belangrijkste slag. „Dat is een echte strook uit Parijs-Roubaix. Dan heb je een stuk asfalt en dan weer een lastige strook van 2,4 kilometer. Vierenhalve kilometer kasseien op vijf kilometer. Daar gaat het gas gewoon open en valt het volledig uit elkaar. Je moet ervan uitgaan dat daar zeker wat valpartijtjes zijn, kun je vergif op innemen. Dat wordt het grote gevecht.”

Resten daarna nog altijd 65 kilometer en zeven kasseistroken tot de finish, vlak naast de wielerbaan van Roubaix dit keer. „Als de eerste schifting is gemaakt, gaan andere belangen tellen. Welke klassementsrenners zitten van voren, wie rijdt er door? Er staan veel specialisten aan de start, met de laatste vijf winnaars van Parijs-Roubaix. Zij zullen wachten tot de stroken in de finale en daar het gas opendraaien. Het belangrijkste zijn dan misschien de wegen ertussen. Kijk waar Sagan dit jaar demarreert. Niet op de kasseien, maar op het asfalt. Als zo’n topper voor de ritwinst gaat, is het aan de klassementsrenners om aan te haken. Sommigen doen weinig onder voor de specialisten. Maar je hebt er genoeg die dit met angst en beven tegemoet gaan.”

Een afrekening zoals in 2004, toen Lance Armstrong en zijn ploeg US Postal op de kasseien de Spaanse klimmertjes Iban Mayo en Julian Gorospe aan gort reden? „Ik werd toen ook gelost, er was een grote valpartij op de eerste strook. Renners gingen door het gras, echt een gekkenhuis.” Net als in 2014. „Nibali plaatste een bommetje op zestig kilometer voor de finish. Maar toen regende het, en reed er een heel peloton dat nog nooit een natte Parijs-Roubaix had meegemaakt. Daarom gingen ze achter elkaar onderuit. Maar zondag verwachten ze droog weer.”

Niet bang

Froome is niet bang, verzekert Knaven. Niet voor regen, niet voor stof. Niet voor het Franse publiek, dat hem en zijn ploeg negatief benaderen vanwege de salbutamolaffaire die de Tourstart overschaduwde. „Dat was de eerste drie dagen heel erg, met boe-geroep en zo. Toen had Chris ook zoiets van: shit, wat een gedoe. Dan mis je in de koers misschien net dat beetje concentratie dat je nodig hebt. Maar nu gaat het beter, de ploeg vindt elkaar weer.” En dat collega-renners in de koers minder respect tonen voor de viervoudig Tourwinnaar? „Dat willen mensen graag horen, dat wordt groot gemaakt. Maar ik merk er niets van.”

Niet Sky maar wereldantidopingagentschap WADA en de internationale wielerunie UCI zijn verantwoordelijk voor het negatieve klimaat, vindt Knaven. „Chris is vrijgesproken, klaar. WADA of de UCI zijn deze zaak aangegaan. Dus moeten zij de uitkomst naar buiten brengen en niet wij. Zij hebben dat vlak voor de Tour gedaan. Wat kunnen wij daaraan doen? Maar wij krijgen alles over ons heen. Dat is heel jammer.”

Het zal Knaven zondag zijn wielerplezier niet ontnemen. „Ik kijk ernaar uit, dit is een dag waar ik me al lang op verheug.”