Fortis-aandeelhouders worden voor 1,3 miljard euro gecompenseerd

Tien jaar na het faillissement van Fortis is de juridische procedure rond de compensatieregeling van de Fortis-aandeelhouders voorbij. De circa 200.000 beleggers krijgen in totaal 1,3 miljard euro van Ageas, de rechtsopvolger van de Nederlands-Belgische bank en verzekeraar.

Het akkoord werd in december bereikt, maar is vrijdagavond algemeen dekkend verklaard door het gerechtshof in Amsterdam. Aandeelhouders die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen in Fortis hadden, komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Volgens het gerechtshof is Fortis tekortgeschoten in de communicatie rond de overname van ABN Amro.

Fortis en beleggers alsnog akkoord over miljardenschikking

‘Redelijke vergoeding’

Actieve aandeelhouders, die zich bij de één van de procederende belangenorganisatie hadden aangesloten, krijgen een extra vergoeding van 25 procent voor gemaakte kosten.

Het gerechtshof beoordeelt de compensatieregeling voor de aandelen als “redelijk”. De schikking is gesloten in verband met gebeurtenissen in 2007 en 2008, aldus het gerechtshof in een toelichting op de beschikking.

“Het gaat met name om de communicatie (of het gebrek daaraan) en het beleid van Fortis ten aanzien van haar financiële positie, de overname van ABN AMRO en de opsplitsing van Fortis.”

Fortis zou zijn aandeelhouders niet goed geïnformeerd hebben over de risico’s van de overname van ANB Amro in 2007. Kort daarna barstte de kredietcrisis uit, waarna Fortis omviel. De Nederlandse delen van de bank-verzekeraar werden genationaliseerd en de Belgische delen verkocht, waardoor de aandelen sterk in waarde daalden. Beleggers voerden sindsdien een juridische strijd.

‘Bijzonder verheugd’

In een reactie zegt Bart de Smet, directeur van Ageas, “bijzonder verheugd te zijn” met de beslissing van het gerechtshof.

“Zo kunnen we dit gedeelte van de Fortiserfenis eindelijk afsluiten, in het belang van alle voormalige Fortis-aandeelhouders, van Ageas en van zijn stakeholders.”

Volgende week maandag worden de details over de schadevergoeding en andere praktische zaken bekendgemaakt.