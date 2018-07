Flesje novitsjok gevonden in huis vergiftigde Brit

De Britse politie heeft in de woning van een van de slachtoffers van de vergiftiging met novitsjok, op 30 juni dit jaar, een flesje gevonden met het zenuwgas. Dat meldt de BBC. Het flesje werd woensdag aangetroffen in het huis van Charlie Rowley in Amesbury.

Rowley en zijn partner Dawn Sturgess werden eind juni bewusteloos aangetroffen in de omgeving van Salisbury. In eerste instantie werd gedacht dat zij onwel waren geworden door vervuilde drugs, drie dagen later bleek dat ze in aanraking waren gekomen met het zenuwgas novitsjok. Afgelopen zondag overleed de 44-jarige Sturgess, Rowley ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Skripal

De politie tast nog in het duister over de herkomst van het flesje en hoe het zenuwgas terecht is gekomen in het huis van Rowley. Ook is het onduidelijk of de fles eerder is gebruikt bij de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.

De voormalige spion werd begin maart samen met zijn dochter vergiftigd met het zenuwgas novitsjok, dat oorspronkelijk ontwikkeld is in de Sovjet-Unie. Ondanks dat artsen de kans op herstel van de Skripals aanvankelijk zeer laag inschatten, knapten Sergej en Joelia wel degelijk op. Ze hebben het ziekenhuis in Salisbury inmiddels allebei verlaten.

De vergiftiging leidde tot een heftig diplomatiek conflict tussen het Westen en Rusland. Volgens de Britten zat Moskou achter de aanval. In solidariteit met het Verenigd Koninkrijk hebben eind maart de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada meer dan honderddertig Russische diplomaten uitgezet. Rusland heeft alle betrokkenheid ontkend en reageerde door de verblijfsvergunning in te trekken van net zo veel westerse diplomaten.