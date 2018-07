Farmaceut moet 4,7 miljard dollar schadevergoeding betalen in asbestzaak

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson moet bijna 4,7 miljard dollar (zo’n 4 miljard euro) aan schadevergoeding betalen, omdat talkpoeder van het bedrijf asbest bleek te bevatten. De 22 gedupeerde vrouwen zouden eierstokkanker hebben gekregen door gebruik van het product, melden Amerikaanse media. Zes vrouwen zijn inmiddels overleden.

Volgens advocaten van de vrouwen en hun nabestaanden wist de farmaceut al sinds de jaren zeventig van de risico’s van de talkpoeder, zonder consumenten te waarschuwen. Het is de hoogste boete en schadevergoeding die het bedrijf tot nu toe moet betalen. In totaal lopen zo’n 9.000 zaken tegen Johnson & Johnson.

‘Fundamenteel oneerlijk’

Zelf ontkent de farmaceut dat zijn producten kanker kunnen veroorzaken, of dat er zelfs asbest in heeft gezeten. Johnson & Johnson gaat in beroep, omdat het oordeel van de rechtbank in Missouri “fundamenteel oneerlijk” zou zijn.

Volgens The American Cancer Society toonde bepaald onderzoek inderdaad aan dat er verhoogd risico bestond bij het gebruik van de talkpoeder, maar in ander onderzoek werd dat niet waargenomen. Het directe verband tussen kanker en gebruik van de talkpoeder is daarom nog onzeker.

550 miljoen dollar is bedoeld als compensatie voor de vrouwen, de overige ruim 4,1 miljard dollar als straf. Vooral dat laatste bedrag zou in beroep lager uit kunnen vallen. Ook lukte het Johnson & Johnson al eerder om een oordeel van de rechtbank te laten vernietigen, onder meer in een vergelijkbare zaak in Californië waarbij het bedrijf ook ruim 400 miljoen dollar moest betalen.