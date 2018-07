Ex-vriend van dode studente Utrecht verdacht van betrokkenheid

Sam G., de ex-vriend van een 24-jarige studente die woensdag dood werd aangetroffen in haar huis in Utrecht, wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. De 31-jarige man uit Nieuwegein werd eerder deze maand ook al aangehouden voor stalking van zijn ex-vriendin.

Het slachtoffer, student Laura Korsman, heeft volgens de politie “recent” melding gedaan van stalking. Hierna heeft de politie een “pakket aan maatregelen geboden”, waaronder een alarmknop. De politie kan niet zeggen of zij de knop woensdag heeft gebruikt en wil ook niet toelichten wat de andere maatregelen waren. Wel had G. sinds zijn eerdere aanhouding een contact- en locatieverbod.

Volgens RTV Utrecht had Korsman tegen vrienden gezegd dat ze “doodsbang” was dat G. haar iets aan zou doen. Volgens bronnen had ze “geregeld blauwe plekken op haar polsen” en durfde ze al weken niet alleen over straat. De Telegraaf meldt dat G. zijn ex “constant in de gaten hield” en al eerder in haar huis had ingebroken.

Het is nog niet duidelijk hoe Korsman om het leven is gekomen, volgens de politie is er in elk geval geweld aan te pas gekomen. RTV Utrecht meldt dat G. woensdagochtend in het huis van Korsman is geweest.