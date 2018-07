Dylan Groenewegen wint zevende etappe Tour

In eerdere sprints zat hij er steeds niet goed bij, maar Dylan Groenewegen heeft vrijdag na een machtige eindspurt de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. Het is de tweede keer dat hij een Touretappe wint, na zijn zege op de Champs-Élysées vorig jaar.

Voorafgaand aan deze Tour werd Groenewegen vanwege zijn sterke voorseizoen, met onder meer drie ritzeges in de Ronde van Noorwegen en één in Dubai en Parijs-Nice, getipt als winnaar van meerdere sprintetappes. Dat kwam er tot vrijdag nog niet echt uit. De Colombiaan Fernando Gaviria en Slowaak Peter Sagan wonnen elk al wel twee etappes na een sprint.

Trage, saaie etappe

De zevende en langste etappe (231 kilometer) voerde over bijna vlak terrein van Fougères naar Chartres. Onderweg moest één colletje van de vierde categorie beklommen worden. Het werd een trage en saaie etappe - de renners kwamen ruim later dan het schema over de finish in Chartres. De plaagstootjes van enkele vluchters haalden niets uit en de etappe liep uit op een onvermijdelijke eindsprint. Daarin leek Groenewegen niet ideaal te zijn afgezet door ploeggenoot bij Lotto-Jumbo Timo Roosen, maar via de buitenkant kon hij vrij sprinten en was hij duidelijk de sterkste. Met een vinger voor zijn mond, zijn critici tot stilte manend, kwam hij over de streep. Gaviria werd tweede, Sagan derde.

De Belg Greg van Avermaet (BMC) behield het geel, Peter Sagan blijft in de groene trui.

Groenewegen: elke dag ging het beter

Of hij kreeg de ruimte niet, of hij had de benen niet. Dat was het verhaal van de eerste sprintetappes deze tour voor de 25-jarige Groenewegen. “De start van de Tour was moeilijk”, zei hij na zijn zege tegenover de camera van de NOS. “Ik had niet de goede benen, maar daarna ging het elke dag beter. Ik had even tijd nodig en je ziet wat er gebeurt.”

Hij analyseerde kort zijn eigen sprint. “Ik zat achter Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Hij zette aan en heb gewacht op het juiste moment om erlangs te gaan.” Zaterdag wacht wederom een etappe met kans voor de sprinters. “Ik hoop dat er nu meer ritzeges komen”, zei Groenewegen. “De benen zijn goed. Vanavond gaan we dit even vieren en dan volgt er hopelijk morgen weer een kans.”