Sommige meteorologen melden dat er binnen een week wel weer een bui kan vallen, maar vooralsnog is het droog. Het is in Nederland bijna even droog als in het recordjaar 1976, en aanzienlijk droger dan een gemiddelde tuinier, boer of boswachter prettig vindt. Lezers en deelnemers aan de fotowedstrijd stuurden ons hun foto´s over de droogte, een selectie.