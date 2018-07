Een stier spring over een groep deelnemers van de jaarlijkse stierenloop in de Spaanse stad Pamplona. De traditie van het stierenrennen is waarschijnlijk ontstaan in de tijd dat het stierenvechten echt populair werd en de enige manier om de stieren vanuit de stallen naar de arena te krijgen was door ze door de straten van de stad te laten rennen, waarna op een gegeven moment mensen besloten om met de stieren mee te gaan rennen. Het stierenrennen in Pamplona werd wereldberoemd door de roman The sun also rises van Ernest Hemingway, waarin hij het beschreef als het feest van de overleving.

Foto Vincent West / REUTERS