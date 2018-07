Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Zorgelijke, cruciale vragen over kunstmatige intelligentie Correspondent Juurd Eijsvoogel tipt een uitstekend en glashelder stuk van The Atlantic, vol zorgelijke cruciale vragen over artificiële intelligentie. Geschreven door Henry Kissinger. Lees hier: How the Enlightenment Ends

De potentiële comeback van IS Columnist Carolien Roelants tipt dit vrij beangstigende artikel van Business Insider over de potentiële comeback van IS. Lees hier: ISIS is trying to make a comeback by creating chaos with assassinations

Handelsoorlog kan uitlopen op muntoorlog In de Neue Zürcher Zeitung las correspondent Caroline de Gruyter over Ewald Novotny, president van de Nationale Bank in Oostenrijk, die tijdens een speech waarschuwde dat een handelsoorlog kan uitlopen op een muntoorlog. Lees hier: Könnte aus dem Handelskrieg unvermittelt ein Währungskrieg werden?

Trump noemt NAVO overbodig. Wat vinden de Baltische Staten? De Russische strategie bij de inname van de Krim zorgt in Letland en Estland voor angst voor de grote buurman, zo schrijft The New York Times. Hoe is het om in de Baltische staten te wonen terwijl Trump roept dat de NAVO overbodig is? Tip van redacteur Jolanda van de Beld. Lees hier: Trump Derides NATO as ‘Obsolete.’ Baltic Nations See It Much Differently.

Paramilitaire groepen rukken op in Rio de Janeiro Correspondent Nina Jurna las in The Guardian een artikel over de verontrustende groei van zeer gewelddadige paramilitaire groepen in Rio de Janeiro. Voorheen was drugshandel streng verboden in de wijken die ze controleerden. Maar het onderscheid met drugsgangs wordt vager en de macht van de milities groter. Lees hier: ‘Lesser evil’: how Brazil’s militias wield terror to seize power from gangs