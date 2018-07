Diplomaat Davidse krijgt veelbesproken functie Wereldbank

De ervaren diplomaat Koen Davidse wordt de nieuwe Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank, meldt het ministerie van Financiën vrijdag. Hij volgt in november Frank Heemskerk op, die deze functie sinds april 2013 vervulde. Davidse is nu nog plaatsvervangend hoofd van de VN-missie in Mali en wordt benoemd voor vier jaar.

Eerder lekte uit dat oud-minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken had gesolliciteerd. Premier Mark Rutte zou hem naar voren hebben geschoven voor deze prestigieuze baan. Zijn voordracht viel verkeerd binnen het kabinet omdat hij de benodigde financiële expertise zou missen. Uiteindelijk besloot Zijlstra zich terug te trekken en een baan aan te nemen in het bedrijfsleven. Zijlstra trad in februari af als minister na een leugen over zijn aanwezigheid in de datsja van Poetin.

‘Kandidaat van formaat’

In een verklaring schrijven minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) dat Davidse een “kandidaat van formaat” is.

“Hij kent zowel de Wereldbank, als de landen waar de bank een belangrijke bijdrage levert aan de bestrijding van armoede en het bereiken van gedeelde welvaart”.

Davidse werkte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereldbank en als speciaal gezant voor Nederland in Soedan. Als bewindvoerder van de Wereldbank is Davidse ook vertegenwoordiger in het bestuur voor twaalf andere landen waaronder Oekraïne, Israël en Roemenië. De bank in Washington verstrekt leningen, kredieten, garanties en technische assistentie aan ontwikkelingslanden.

Het is opvallend dat de ministerraad niet kiest voor een andere oud-bewindspersoon. Zowel Frans Weekers, oud-VVD-staatssecretaris van Financiën en Bert Koenders, voormalig PvdA-minister van Buitenlandse Zaken, zouden interesse hebben gehad in de functie.