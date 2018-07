Demente man (73) in zorginstelling Rotterdam getaserd door politie

In zorginstelling Laurens in Rotterdam is vorige week zaterdag een demente bewoner (73) door de politie getaserd. Het stroomstootwapen werd ingezet om de “agressieve man” in bedwang te krijgen, maakten de politie en de instelling vrijdag bekend.

De zorginstelling zegt de situatie te betreuren. “Hoe moeilijk soms ook, wij proberen altijd het gedrag van onze bewoners met dementie te begrijpen, te begeleiden en escalaties te voorkomen”, aldus het bericht van de zorginstelling. Het incident is gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook heeft de zorginstelling een “extern bureau met relevante expertise” ingeschakeld om de situatie te onderzoeken en evalueren.

Gevaar voor zichzelf

Afgelopen zaterdag belde het personeel alarmnummer 112 toen zij de bewoner niet tot bedaren konden brengen. Ook een medicijn om tot rust te komen, werkte niet. Volgens Laurens werd de man een “gevaar voor zichzelf, voor medebewoners en voor de medewerkers”. Hij zou met een stuk metaal met scherpe uiteinden een televisie en bloempot vernield hebben en bloedde aan beide handen.

Toen ook de politie de man niet rustig kon krijgen, besloot een agent het stroomstootwapen te gebruiken. “Een fysieke confrontatie zou niet de-escalerend werken en een wapenstok of inzet van de hond zou veel meer letsel kunnen berokkenen. Pepperspray gebruiken was gezien de leeftijd van de man geen wettelijke optie”, aldus de politie op haar site. De agent koos voor het stroomstootwapen omdat het “geen letsel geeft” en er geen leeftijdsgrens voor geldt.

Grapperhaus toont begrip voor agent

Nadat het stroomstootwapen was ingezet, werd de man op de grond gelegd en geboeid. Een aanwezige arts en ambulancepersoneel onderzochten de man en concludeerden dat hij niet naar het ziekenhuis hoefde.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) reageert begripvol op het besluit van de agent. Voor de politie was het ook “een hele akelige noodsituatie”, zei Grapperhaus volgens persbureau ANP. Hij vindt een extra instructie voor de politie niet nodig.

“De politie deed dit niet uit gemak of iets dergelijks. Dit was echt hele akelige nood.”

Stroomstootwapen verboden

Het inzetten van stroomstootwapens is verboden op ggz-afdelingen, zoals die waar de man verbleef. In december vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die de inzet van tasers binnen ggz-instellingen verbiedt. Volgens de politie wisten zowel de medewerkers als de agent dit niet.

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat vooralsnog geen onderzoek doen naar het incident, aangezien de politie er al flink bovenop zit. Volgens ANP zou de inspectie het wel overwegen als zoiets vaker zou gebeuren of als er twijfels zijn over of de regelgeving wel in orde is.

Het incident is pas een week later naar buiten gekomen omdat de zorginstelling “zorgvuldig wilde onderzoeken wat er precies is gebeurd”, aldus een woordvoerder.