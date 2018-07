De ‘spelregel’ die in het wetboek van de FIFA ontbreekt

Een list hebben ze bedacht, de Engelse spelers. Na de 2-1 van Mario Mandzukic voor Kroatië in de 109de minuut rennen de aanvallers Marcus Rashford en Jesse Lingard naar de middenstip. Zelfbenoemde autonomie over de aftrap, snel op weg naar de Kroatische doelman Subasic. Geen veldspeler van de Kroaten als obstakel onderweg naar het strafschopgebied, want die vormen met de hele selectie een hoopje juichende spelers – buiten het veld.

De list komt voort uit de ‘regel’ dat het team dat een doelpunt heeft geïncasseerd de aftrap mag nemen, als alle juichende spelers van de tegenstander zich buiten de lijnen van het speelveld begeven. En dat deden de Kroaten. Eenmaal halverwege de Kroatische helft klinkt dan toch een fluitsignaal. De Turkse scheidsrechter Cüneyt Cakir onderbreekt de slimmigheid van de Engelsen. Ze zijn voorbijgegaan aan zijn zegen voor de aftrap.

De Engelse list staat niet op zichzelf. De Portugese centrale verdediger Jose Fonte viel in de eerste groepswedstrijd van zijn land tegen Spanje (3-3) op bij het juichen na de late gelijkmaker van Cristiano Ronaldo. Waar al zijn teamgenoten om de nek van Ronaldo hingen, bleef Fonte – als enige Portugees – keurig binnen de lijnen. Er was immers die regel.

Zo dachten ook de Engelsen. In hun eerste groepswedstrijd tegen Tunesië bleef rechtsback Kieran Trippier binnen de lijnen, terwijl de rest van het team de bevrijdende 2-1 van Harry Kane vierde. En nu, in de halve finale, wilden ze zelf voordeel halen uit het moment van onachtzaamheid van de jubelende Kroaten.

Maar de regel blijkt slechts een gerucht. Want in het FIFA-wetboek ‘Laws of the Game 2017/18’ ontbreekt een dergelijke regel. Hoofdstuk 8, onder het kopje ‘Aftrap’, schrijft alleen voor dat ‘alle spelers, behalve de speler die de aftrap neemt, op hun eigen helft moeten staan’. En voor het juichen door spelers geldt dat het niet verboden is om het veld te verlaten, ‘maar dat de spelers zo snel mogelijk weer binnen de lijnen moeten staan’, aldus het reglement. Het is – in iedere situatie – de scheidsrechter die bepaalt of een wedstrijd wordt hervat, niet de spelers. En dat doet hij niet als er geen team op de andere helft staat.

Overigens voerden de Engelsen hun list ook nog verkeerd uit, bleek achteraf. Lingard speelde de bal na de aftrap terug naar Rashford, die inmiddels voor hem uit liep. Had de regel wel bestaan, dan had de videoarbiter scheidsrechter Cakir op een buitenspelsituatie moeten wijzen.