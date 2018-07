De meisjes van de Goede Herder

Negentien vrouwen die als meisje onbetaalde dwangarbeid moesten doen in wasserijen en naaiateliers van de Zusters van de Goede Herder stappen naar de rechter. Advocaat Liesbeth Zegveld bereidt namens hen een civiele claim voor tegen de katholieke congregatie. De vrouwen eisen ook „een volwaardig wetenschappelijk onderzoek” naar de aard en de omvang van de dwangarbeid. Minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD) wil dat niet. In mei meldde NRC dat in Nederland tussen 1860 en 1973 zeker 15.000 vrouwen en meisjes zijn opgesloten in gestichten van de zusters. De meisjes moesten onbetaald werken.Na de publicatie meldden zich meer dan dertig vrouwen in de leeftijd van 57 tot 87 jaar. Van hen nemen er negentien deel aan de claim die nu wordt voorbereid. Volgens de slachtoffers waren de opdrachtgevers van de zusters onder meer C&A, Vroom & Dreesmann, confectiebedrijf Stork/Ten Cate in Almelo, lingeriebedrijf Lovable in Zutphen, manufacturenhandel Schröder in Den Haag en hotel Bordelaise in Arnhem. Ook zouden de meisjes gewerkt hebben voor het Koninklijk Huis. Volgens het Koninklijk Huis en C&A is er in hun archieven niets terug te vinden over de opdrachten.

De trein bracht haar terug in de tijd.

Lies Vissers (65) had ’s morgens in haar Rotterdamse achterstandswijk de metro genomen naar Centraal. Van daar reisde ze naar Bloemendaal, waar ze in een kwartiertje naar het klooster van de Zusters van de Goede Herder was gelopen. De zusters hadden haar in 1966 als meisje van dertien jaar opgesloten in hun gesticht in Almelo en gedwongen om drie jaar onbetaald voor hen te werken. Nu, 10 oktober 2017, ging ze terug. Om verhaal te halen.

Voor de poort stond Joke Vermeulen (63). Zij was die ochtend door een vriendin met de auto van Emmen naar Bloemendaal gebracht. Joke belandde in 1969, veertien jaar oud, bij de zusters, ook in Almelo. Bijna een halve eeuw later hadden Lies en Joke elkaar op het internet gevonden. Nu streden ze zij aan zij voor erkenning en genoegdoening voor hun dwangarbeid in de wasserijen en naaiateliers.

Ruim honderd jaar lang sloten de zusters meisjes en vrouwen op in zogenoemde ‘liefdesgestichten’ in Almelo, Zoeterwoude, Tilburg en het Gelderse Velp. In mei bleek uit onderzoek van NRC dat het tussen 1860 en 1973 om zeker vijftienduizend vrouwen ging. Ze waren soms prostituee of ongehuwd zwanger, maar meestal wees, verwaarloosd, ongewenst of misbruikt. Tot in de jaren zeventig werden ze, doorgaans tegen hun wil, daar geplaatst door regering, voogdijverenigingen, kinderbescherming of ouders.

De meisjes en vrouwen werden gedwongen te werken. In stilte: praten was tot in de jaren zestig verboden. Het werk in de wasserijen en naaiateliers was een industrieel verdienmodel. De opdrachten kwamen van textielfabrieken, confectiewinkels, hotels, ziekenhuizen, de lokale katholieke bourgeoisie, de kerk en de overheid. Hoge muren omgaven de gestichten. Wie ontsnapte, werd opgespoord en teruggebracht door de politie.