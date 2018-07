De hete aardappels staan nog op tafel

De politiek zal voor elke maatregel – van de „warme sanering” van de varkenssector tot CCS – moeten beslissen: zijn er subsidies nodig? Wordt er geschoven met belastingen? Of worden er normen opgelegd? Annemiek Nijhof van de mobiliteitstafel suggereerde al dat de tijd rijp is voor „beprijzing van mobiliteit” – ook al heeft het kabinet de invoering van rekeningrijden tot 2021 opgeschort.

Wiebes zal minder zijn verrast door de financiële voorstellen van de onderhandelaars voor de ‘gebouwde omgeving’. Daarin wordt gevraagd om gas zwaarder en stroom lichter te gaan belasten, iets wat het kabinet al overwoog. De vraag is alleen of dat voldoende is om mensen massaal aan bijvoorbeeld de warmtepomp te krijgen.

Het korte antwoord: dat is nog volkomen onduidelijk. De eerste wensenlijstjes liggen wel op tafel. Zo becijfert de industrie jaarlijks een oplopend bedrag van 0,5 tot 1 miljard euro nodig te hebben als vergoeding voor haar onrendabele investeringen van in totaal zo’n 15 tot 20 miljard tot 2030. Met name Milieudefensie vreest dat dit tekenend is voor de trend dat de rekening te veel bij de burger komt te liggen. „Bijna alle lasten worden door gezinnen en door het midden- en kleinbedrijf betaald. Het grote bedrijfsleven draagt bijna niets bij”, zei directeur Donald Pols eerder tegen NRC.

In de lange lijst plannen die de mobiliteitssector presenteerde, speelt ook biobrandstof een belangrijke rol. Er wordt veel meer van bijgemengd in benzine en diesel, en er zijn plannen voor biogas voor vrachtwagens en schepen. Al die brandstoffen worden gemaakt uit ‘biomassa’, zoals plantaardige olie, groen afval en plantenresten. Ook andere tafels maken aanspraak op biomassa, zoals voor groen gas om huizen in binnensteden te verwarmen, en de luchtvaart wil biokerosine. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde in een vertrouwelijke notitie dat er weinig duurzame biomassa beschikbaar is - het zou dus „prudent” zijn om er zo min mogelijk voor te kiezen. En met welke criteria voorkom je dat de teelt van gewassen voor energie ten koste gaat van natuur of schaarse landbouwgrond? Over alles heerst grote onenigheid: tussen milieubeweging en bedrijfsleven, maar ook tussen deskundigen. Een speciale ‘taakgroep’ moet het debat in de herfst vlot trekken.

Hoeveel CO 2 mag de grond in?

Er is nog zo’n splijtzwam: de ondergrondse opslag van CO 2 (CCS) drijft de industrie en de milieubeweging nog altijd uit elkaar, blijkt uit de voorzichtige formuleringen in de hoofdlijnen van het akkoord. Zo is CCS „een overbruggingsoptie” en „geen doel op zich”. Ondanks alle verbindende woorden wordt volgens de huidige plannen 7 miljoen ton CO 2 jaarlijks onder de zeebodem gestopt. Dat is een zesde deel van de CO 2 -uitstoot van de industrie.

Komt het zover? Volgens het PBL is het vrijwel onmogelijk om de klimaatdoelen te halen zonder CCS. In het indicatieve ‘boodschappenlijstje’ dat het PBL in april meegaf aan de klimaatonderhandelaars was al 7 miljoen ton CO 2 meegerekend. Dat zou haalbaar zijn tegen beperkte kosten. De milieubeweging, die ook meepraat aan de industrietafel, houdt haar bezwaren: het is een nog weinig beproefd lapmiddel dat echte vergroening remt.