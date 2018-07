Twee jaar detentie en jeugd-tbs voor doden Savannah

De 17-jarige Angelo S. is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het doden van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten in juni 2017.

De strafmaat komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Wel is S. vrijgesproken van moord, volgens de rechtbank kon niet bewezen worden dat hij Savannah heeft gedood met voorbedachte rade. Uit gesprekken op sociale media bleek dat S. boos was op Savannah, maar dit is volgens de rechter “geen bewijs voor een concreet vooropgezet plan om haar van het leven te beroven”.

Het is de maximale straf voor iemand van zijn leeftijd. S. was zestien jaar toen hij Savannah doodde. Hij zal “langdurig en intensief” in een gesloten omgeving behandeld worden. Volgens de rechtbank heeft de jongen te maken met “forse en zorgelijke problematiek”. De zogenoemde PIJ-maatregel, beter bekend als jeugd-tbs, kan na twee jaar worden verlengd en uiteindelijk maximaal zeven jaar duren. Ook kan de straf omgezet worden in tbs met dwangverpleging.

Lees ook: In juni 2017 werd ook de veertienjarige Romy om het leven gebracht, op nog geen tien kilometer van de plek waar Savannah stierf.

Vijfentwintig minuten

De veertienjarige Savannah uit Bunschoten verdween op 1 juni 2017. Haar lichaam werd na een zoektocht van drie dagen gevonden in een sloot bij een parkje. Kort hierna werd Angelo S. aangehouden, hij had op de dag van de verdwijning met Savannah afgesproken. De tieners kenden elkaar via sociale media.

Volgens de rechtbank hadden Savannah en Angelo S. regelmatig ruzie, vaak via sociale media. Op de dag dat zij elkaar ontmoetten, bleven de tieners chatberichten sturen. Rond 14.50 uur verstuurde Savannah haar laatste berichtje. Vijfentwintig minuten later fietste S. weg op haar fiets.

Bij een huiszoeking bij S. zijn spullen van Savannah aangetroffen. Ook zijn sporen aangetroffen op zijn kleding die aantonen dat hij in de sloot is geweest waar Savannahs lichaam is gevonden. Letsel op de lichamen van beide tieners toont aan dat er een worsteling is geweest. De exacte doodsoorzaak kan niet meer achterhaald worden.

S. heeft tot nu toe ontkend betrokken te zijn bij de dood van Savannah. Hij was vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak. Volgens een woordvoerder van de rechtbank wilde hij wel komen, maar zag hij hiervan af door de grote hoeveelheid media-aandacht.