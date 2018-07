Anderson na slopende marathonpartij naar finale Wimbledon

De halve finale tussen Kevin Anderson en John Isner op Wimbledon leek eeuwig te duren. De ruim twee meter lange servicekanonnen waren sterk aan elkaar gewaagd. Pas na meer dan 6,5 uur spelen won de Zuid-Afrikaanse tennisser Anderson door ver in de vijfde set de servicegame van de Amerikaan Isner binnen te halen. De partij eindigde in 7-6 (6) 6-7 (5) 6-7 (9) 6-4 26-24.

De eerste drie sets werden beslist door tiebreaks. In de vierde set brak Anderson zijn tegenstander twee keer en won met 6-4. Anderson was de eerste dit toernooi die Isner wist te breken. Isner kwam zo tot 110 ongebroken games op rij. Nooit schopte de 32-jarige Anderson het zo ver op een grandslam. Hij is de Zuid-Afrikaan die de finale van Wimbledon bereikt sinds Brian Norton in 1921.

In de kwartfinale verraste Anderson de gedoodverfde favoriet en titelverdediger Roger Federer door na een 2-0 achterstand in sets, sterk terug te komen en in een lange vijfsetter de partij over de streep te trekken.

Isner speelde langste partij ooit

Isner was het wel gewend om lange partijen te spelen. In 2010 brak hij alle records in de wedstrijd tegen de Fransman Nicolas Mahut. De tennissers speelden toen verspreid over drie dagen, een wedstrijd die in totaal 11 uur en 5 minuten duurde. John Isner won deze wedstrijd

Doordat de wedstrijd tussen Anderson en Isner veel langer duurde dan verwacht, is de andere halve finale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic pas om 20.00 uur Britse tijd begonnen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze pot zaterdag wordt voortgezet. Dat betekent wel minder rust voor de finale van aanstaande zondag.